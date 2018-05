Liverpool er klar for sin første finale i Champions League etter smått utrolige 7-6 sammenlagt mot Roma i semifinalen.

​Se hvordan Liverpool tok seg til finalen i Sportsnyhetene øverst!

Mange var både bekymret og kritiske da Philippe Coutinho ble solgt til Barcelona for omlag 1,4 milliarder kroner i januar, men nå er det ingen som savner brasilianeren på Anfield, ifølge tidligere Liverpool-stopper Mark Lawrenson.

– Ingen snakker noe som helst om Philippe Coutinho lenger. Helt ærlig trodde jeg at Roberto Firmino ville slite etter at han dro, men han har faktisk tatt flere steg og vært absolutt briljant for Liverpool, sier han til

Gerrard: – Starten på en spesiell tid for klubben

Liverpool-legenden Steven Gerrard hyller den jobben Jürgen Klopp har gjort med Liverpool, og spår gylne tider for Anfield-klubben.

– Fansen ønsker bare at denne klubben skal konkurrere mot de beste, og være stolte over laget. Manageren har fått fansen i ekstase. Dersom Liverpool tar ytterligere steg, så kan dette være starten på en helt spesiell periode under denne manageren. Jeg tror Liverpool bygger på noe virkelig bra, slo Gerrard fast overfor

Nå venter som kjent Real Madrid i finalen i Kiev 26. mai.

Men Liverpool-manager Jürgen Klopp har ikke den beste statistikken i finaler. Han tapte Champions League-finalen med Borussia Dortmund mot Bayern München 1-2 i 2013, og tre år senere måtte tyskeren som Liverpool-manager se at Sevilla vant finalen i Europaligaen 3-1.

– Liverpool kommer til å angripe

Ekspertene tror likevel Liverpool har gode sjanser til å vinne finalen mot Real Madrid.

– Liverpools forsvar må stramme seg opp mot Cristiano Ronaldo og Karim Benzema i finalen. Men Liverpool liker å score, og det er en god ting. De kommer til å angripe og være vågale. Liverpool-fansen var briljant mot Roma, og de kommer til å ha dem i ryggen hele veien til finalen, poengterer Times' fotballskribent Henry Winter.