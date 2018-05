Ifølge politiet var det vitner som hadde funnet den skadde kvinnen ved Trekanten kjøpesenter i Asker som tok kontakt med politiet.

– Det var noen vitner som kom over henne som varslet politiet. Vi rykket ut og det viste seg at hun hadde skader i en arm som tilsier at det var brukt en spiss eller skarp gjenstand, sier Marianne Hedenstrøm, operasjonsleder i Oslo politidistrikt, til TV 2.

Politiet fikk informasjon om hvem som skulle ha påført stikkene og pågrep en mann i Asker sentrum kort tid etter. Denne mannen er også i trettiårene.

– Vi har ikke gjennomført dybdeavhør med kvinnen, men kan bekrefte at det er en fobindelse med de to, sier Hedenstrøm.

Hun kan ikke si noe om foranledningen til hendelsen.

– Politiet rekvirerte ambulanse og kvinnen blir kjørt til sykehus. Den mistenkte er kjørt i arresten, sier operasjonslederen.