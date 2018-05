Brattvåg-Molde 1-0 eo.

Ole Gunnar Solskjær og Molde gikk på et ordentlig bananskall borte mot andredivisjonslaget Brattvåg i cupens andre runde.

Moldes stjernespekkede mannskap klarte aldri å overliste vertenes keeper, og dermed gikk kampen til ekstraomganger.

Daniel Stensøe sendte hjemmelaget i ledelsen på overtid av første ekstraomgang, og eliteserielaget klarte aldri å svare.

– Det var utrolig deilig, og vi hadde troen helt inn, sa Stensøe til NRK etter kampen.

Dermed kunne Brattvåg juble for et sensasjonelt avansement til cupens tredje runde.​

Skuffet og sjokkert

For Molde var dette det andre strake tapet på tre dager. Søndag tapte blåtrøyene hjemme for Odd i Eliteserien.

– Jeg er veldig skuffet, nesten sjokkert, vil jeg si. Det var jo fortjent. Det var det verste av alt. Hadde det ikke vært for keeperen vår, hadde de scoret mange flere mål. Det var en vekker for meg, å se hvor vi ligger, sa trener Ole Gunnar Solskjær til NRK etter kampen.

Han beklaget til fansen og sa at troppen han hadde med seg skulle være nok til å slå et nyoppprykket andredivisjonslag. Nå ser han at det kan bli tøft mot Sarpsborg til helgen.

– Dette er en gjeng som nå er langt nede, som vi må løfte tilø den kampen.

Molde sparte spillere

Solskjær valgte å spare deler av førstelaget, men stilte likevel svært slagkraftig.

Andredivisjonslaget bet likevel svært godt fra seg mot mer meritterte moldensere og tvang frem ekstraomganger etter nitti målløse minutter.​

Solskjær hev underveis i kampen innpå Fredrik Brustad, Matthias Normann og Eirik Hestad i jakten på den forløsende scoringen.

Men i det 105. minutt var det hjemmelaget som tok ledelsen. Tidligere Aalesund-spiss Torbjørn Grytten framprovoserte et hjørnespark etter et godt langskudd.

På den påfølgende corneren banket Daniel Stensø inn ledelsen bak en utspilt Andreas Linde i Molde-buret.

Molde satte som ventet inn et voldsomt press for utligning i sluttminuttene, men Brattvåg holdt stand.

To minutter på overtid av andre ekstraomgang blåste endelig dommer for full tid. Da utbrøt det elleville jubelscener på Brattvåg stadion.

