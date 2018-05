Roma – Liverpool 4-2 (6-7 sammenlagt):

Liverpool er klar for sin første Champions League-finale på elleve år etter 2-4-tap i returkampen og smått utrolige 7-6 sammenlagt mot Roma. Jürgen Klopps menn møter som kjent Real Madrid i finalen i ukrainske Kiev 26. mai.

​Se alle scoringene i Liverpools 2-4-tap mot Roma i Sportsnyhetene øverst!

TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller tar av seg hatten for Liverpools prestasjoner.

– Dette er veldig sterkt av Liverpool. Uten bredde i troppen og med tre-fire spillere man knapt kan tro er i en Champions League-finale er det bare å bøye seg i støvet, sier han til TV 2 Sporten, og legger til:

– Grunnlaget ble lagt med et fantastisk kamp på Anfield. Liverpool er antakelig verdens beste kontringslag for øyeblikket, og når Nainggolan byr på en tre mot to så tidlig er løpet bortimot kjørt. Roma skulle riktignok hatt straffe, med mulig rødt kort til Alexander-Arnold, og da blir Roma snytt for en brukbar sjanse til å slåss for ekstraomganger. Det meste handlet om angrepet for en uke siden, men hvis noen skal trekkes fram i dag så er det venstresiden i forsvaret. Andy Robertson er et funn og Virgil van Dijk er akkurat det Liverpool behøvde, oppsummerer han.

– En fantastisk følelse!

Liverpools Jordan Hendersen sa dette etter at finaleplassen var sikret:

– En fantastisk følelse. Vi kunne gjort det bedre i denne kampen, men målet var å komme til finalen. Nå skal vi reise til finalen og prøve å vinne, sa Henderson til Viasat etter kampen.

Georginio Wijnaldum scoret sitt første mål på bortebane for Liverpool i oppgjøret mot Roma.

– Det var en perfekt timing! Men jeg var heldig med tanke på at ballen havnet hos meg. Det vil en fin kamp mot Real Madrid. Dersom du ønsker å vinne Champions League, så må vi slå alle lag. Så jeg tror finalen blir en veldig godt kamp, mente han.

Toppscorer Mohamed Salah strålte etter kampen.

– Jeg er veldig glad. Vi er én kamp fra å vinne Champions League. Nå er vi finalen. Jeg visste at det ville bli en tøff kamp i Roma, for jeg har spilt her i to år og vet at det er vanskelig for bortelagene. Men vi spilte for å få et resultatet. Sjansene mot Real Madrid er 50/50. Nå er vi bare én kamp unna, men jeg ville elsket å vinne Champions League med denne klubben. Jeg vil alltid hjelpe laget. Vi har hatt en strålende sesong, og nå må vi tenke på neste to kampene i Premier League, så er alt fokus på finalen i Champions League, sa Salah til Viasat.

Historiske Salah, Firmino og Mané

Sadio Mané og Georginio Wijnaldum scoret for Liverpool på Stadio Olimpico. Romas scoringer kom etter et selvmål av James Milner, en fulltreffer av Edin Dzek og to scoringer av Nainggolan – den ene fra straffemerket.

Mohamed Salah (10 mål), Roberto Firmino (10) og Sadio Mané (9) er nå den mestscorende angrepstrioen i én sesong i Champions League noensinne. De passerte Real Madrids «BBC»-supertrio Cristiano Ronaldo, Gareth Bale og Karim Benzema for Real Madrid i sesongen 2013/14, skriver

Bale, Benzema og Ronaldo scoret totalt 28 mål totalt, mens Salah, Mané og Firmino nå har 29 mål. Lionel Messi, Neymar og Luis Suárez samlede rekord for Barcelona er forøvrig 27 fulltreffere totalt i én Champions League-sesong.

29 ⚽ Salah, Mane, Firmino

28 ⚽ Ronaldo, Bale, Benzema

27 ⚽ Messi, Neymar, Suarez



Liverpool's front three have become the highest scoring trio in Champions League history #ROMLIV https://t.co/EY9wYFh6oV pic.twitter.com/VLHOlwi9AI — Telegraph Football (@TeleFootball) 2. mai 2018

Mané scoret, så slo Roma tilbake

Roma gikk ut i hundre og presset Liverpool bakover på banen direkte fra avspark.

Det tok imidlertid Liverpool bare åtte minutter før de våknet.

Roberto Firmino utnyttet en grov feilpasning av Romas Nainggolan, satte fart, og fant Sadio Mané.

Alene med keeper satte Mané ballen effektiv over Alisson i Romas mål, og sendte de 5000 tilreisende Liverpool-supporterne i ekstase på tribunen.

Men Liverpool-fansen ble stilnet etter 14. minutters spill. Et innlegg fra Florenzi traff El Shaarawy. Han fikk ballen i feltet, og der dukket en uheldig Dejan Lovren opp. Han klarerte i bakhodet på lagkamerat James Milner, som på noe komisk vis satte ballen i eget nett.

20 - @LFC are only the second team to have scored at least 20 goals in away games in a single Champions League campaign, after Real Madrid in 2013-14. Score. #ROMLIV — OptaJoe (@OptaJoe) 2. mai 2018

– Det er fullstendig galskap!

Drøye ti minutter senere scoret Liverpool igjen. Et corner endte til slutt opp hos Georginio Wijnaldum, og han headet inn i ledelsen 2-1 og 7-3 sammenlagt.

Etter scoringen løp nederlenderen rett bort og jublet med Jürgen Klopp på benken. Wijnaldum ble den første nederlandske spilleren som scoret i en Champions League-semifinale siden Arjen Robbens fulltreffer for Bayern München mot Barcelona i 2013.

– Etter én hel kamp og et kvarter av den andre, har vi ti mål. Det er fullstendig galskap. Det var Edin Dzeko som var nær ballen før Gini Wijnaldum fikk den, så det var ikke offside. Liverpool kan nå bare kjede oss i hel resten av kampen, mente den tidligere Liverpool-stopperen Mark Lawrenson, som kommentere kampen hos

Scoringen sørget for at Liverpool kunne gå til pause med 2-1-ledelse etter en forrykende førsteomgang på Stadio Olimpico i Roma – vel vitende om at rødtrøyene kun var 45 minutter fra en finale i Champions League.

Skrek på straffe – utlignet like etterpå

Like etter pause skrek Roma på straffespark da Liverpool-keeper Karius felte Edin Dzeko innenfor 16-meteren.

Dommeren valgte imidlertid å blåse for offside på Dzeko.

I det 51. minutt fikk Dzeko sin scoring. Han satte effektiv inn en retur Karius måtte gi på et skudd fra El Shaarawy i mål, og utlignet til 2-2 fra kloss hold. Den tidligere Manchester City-spissen scoret i sin sjette Champions League-kamp på rad.

​​Dzekos scoring ga Roma blod på tann. Laget fra den italienske hovedstaden skapte sjanse på sjanse og var nære å ta ledelsen ved flere anledninger.

Fem minutter før slutt kom vinnermålet.

Nainggolan sendte avgårde et prosjektil fra distanse, og sendte Roma opp i 3-2-ledelse.

På overtid av kampen fikk Roma et billig straffespark, og Nainggolan plantet ballen knallhardt i mål.

Flere mål ble det ikke, og Liverpool er klar for sin første Champions League-finale siden 2007 med 7-6 sammenlagt.

Slik startet lagene:

Roma: Alisson – Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov – Pellegrini, De Rossi, Nainggolan – Schick, Dzeko, El Shaarawy

Benken: Skorupski, Juan, Peres, Under, Gonalons, Gerson, Antonucci

Liverpool: Karius – Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson – Henderson, Milner, Wijnaldum – Salah, Mane, Firmino

Benken: Mignolet, Clyne, Klavan, Moreno, Ings, Solanke, Woodburn

Dommer: Damir Skomina, Slovenia