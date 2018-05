Haslum – Elverum 29-28:

Elverum ledet på det meste med seks mål, men Haslum reiste seg mesterlig og utlignet til 26-26 etter hvilen.

Etter noen dramatiske sluttminutter tok Haslum seieren 29-28, og dermed må lagene ut i en tredje semifinale før det blir avgjort hvem som får spille sluttspillfinale i 2018.

– Elverum ledet med seks mål flere ganger i første omgang, men Haslum slo tilbake etter et vanvittig drama. De slo favorittene. Haslum, altså, for et comeback, oppsummerte TV 2-kommentator Harald Bredeli.

– De viste en heroisk innsats, roste TV 2-ekspert Bent Svele.

Den tredje finalen spilles lørdag 5. mai kl 19.15.

Anders Røe ble Haslums toppscorer med sju mål. André Lindboe scoret åtte for Elverum.



– Vi startet kampen litt dårlig, men jobbet oss sakte men sikkert inn i det. Vi kom ikke så langt bak, og da hadde vi muligheter, sa Haslums Anders Røe til TV 2 Sporten etter seieren.

– Vi skal takle den tredje kampen. Vi kan slippe ned skuldrene, mente han.

Småampert i starten

Det ble en småamper start på kampen.

Sluttspillet sendes på TV 2 Sportskanalen.

Haslums Håvard B. Johannessen pådro seg to kjappe tominutters utvisninger etter knuffing og holding i trøyen.

Haslum-trener Erlend Mamelund reagerte, og sa sin mening til dommerne.

– Håvard Johannessen ble for het og for tøff i duellene, og var nok oppe med noen armer. Utvisningene var helt greie, selv om han nok mente at Elverum-spillerne overspilte litt, konstaterte TV 2-ekspert Bent Svele om utvisningene.

Den første omgangen ble preget av en rekke tøffe dueller.

Elverum lot seg imidlertid ikke vippe av pinnen og var helt suverene. Til pause ledet forhåndsfavorittene komfortable 15-11.

– De herjet med Haslum, akkurat som de gjorde i hjemmekampen sist søndag, poengterte TV 2-kommentator Harald Bredeli.

– Men det var seks på det meste, og det ble fire til pause. Haslum har dermed litt heng på Elverum, mente han.

Reiste seg etter pause

Etter pause forsøkte Haslum etter beste evne å kjempe seg tilbake i kampen.

De reduserte til 14-16 og det var kamp igjen. Etter 40 minutter slo Haslum tilbake og utlignet til 17-17. Og ett minutt senere tok de ledelsen for første gang, 18-17.

– De har blitt herjet med hele kampen, og slår altså tilbake. En enorm opphenting, mente Bredeli.

De siste ti minuttene fulgte lagene hverandre tett. Haslum utlignet både til 22-22 og 23-23.

Da kampuret viste 51 minutter tok Haslum ledelsen 24-23.

Med drøye fem minutter igjen tok Haslum ledelsen 26-24. Elverum svarte og utlignet til 26-26 med fire minutter igjen å spille.

Haslum tok ledelsen 27-26 halvannet minutt før slutt, og like etter 28-26. De vant kampen 29-28 og dermed må lagene ut i en tredje kamp før det blir avgjort hvem som får spille sluttspillfinale i 2018.

Elverum vant den første sluttspillsemifinalen mellom lagene 32-25.