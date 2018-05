Et militært transportfly av typen C-130 Hercules har styrtet i nærheten av en flyplass i den amerikanske delstaten South Carolina, ifølge lokale medier.

Det lokale brannvesenet har twitret et bilde av halepartiet til flyet som ligger og brenner like ved en bilvei. De ber folk holde seg unna stedet.

Ulykkesstedet er like ved et veikryss ved Hilton Head International airport i Savanna. Flyet skal ha styrtet like etter takeoff, og var på vei til Davis-Monthan i Tucso, Arizona.

Lokale medier melder at det var fem personer om bord, og at minst to personer har omkommet, men dette er ikke bekreftet fra offentlig hold.



Saken oppdateres.

​