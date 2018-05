Sjekk alle resultatene fra cupens andre runde her!

Cupens andre runde er ofte synonymt med cupbomber, så også i kveld.

Nyopprykkede Sandefjord har slitt tungt hittil i Eliteserien, og forrige uke måtte trener Magnus Powell forlate klubben.

Det har imidlertid ikke gitt umiddelbare resultater. Søndag tapte de hjemme for Brann, og onsdag kveld røk de ut av cupen som det sang for andredivisjonslaget Skeid.

3-0 endte det til slutt til Skeid som har Tom Nordlie som trener.

– Dette var viktig for supporterne og de med gammelt Skeid-hjerte. Dette tror jeg betyr mye for alle, sier Tom Norldie til TV 2 etter kampslutt.

Den nye treneren Geir Ludvig Fevang gjorde en rekke endringer på laget og hadde nok håpet på en relativt behagelig reise videre til tredje runde.

Slik ble det ikke.

Han var alt annet enn fornøyd etter kampen.

– Når man ikke er ordentlig klar for å legge ned den innsatsen som trengs, så kan dette skje, sier Fevang til TV 2.

– Dette gjorde vondt i mage, hjerte, hode – overalt. Det er en deppet gjeng i garderoben.

Fevang varsler konsekvenser før helgens eliteseriekamp mot Lillestrøm.

– Vi må få hodene på plass og legge dette bak oss. Så er det selvfølgelig noen utpå her som har sagt ifra at de kanskje ikke er så interessert i å spille kamp med det første. Så vi får plukke ut det laget som er klare til kamp.

– Er det pinlig dette her?

– Ja.

Krisekamp

Etter halvspilt førsteomgang lå Eliteserie-laget under etter at Ayub Aleesami, lillebror til landslagsspiller Haitam Aleesami, stanget Tom Nordlies menn i føringen.

Vondt ble til verre for bortelaget etter en time da målvakt Ingvar Jónsson fikk rødt kort for å ha tatt ballen med hendene utenfor sekstenmeteren.

Islendingen rykket ut fra streken for å avverge en sjanse, men reagerte for sent og ble korrekt sendt av banen.

​Etter 69 minutter doblet Skeid ledelsen etter en mønstergyldig kontring. Spilleren med det klingende navnet Mesüt Can satte fart mot et ryggende Sandefjord-forsvar og spilte Mustafa Hassan Ahmad alene med keeper.

Ahmad gjorde ingen feil, og dermed var Sandefjord i ordentlig trøbbel.

Minutter senere fikk Skeid straffe og den ekspederte nevnte Can sikkert i mål.

Dermed sto det 3-0 til andredivisjonslaget mot et helt skakkjørt Sandefjord, noe som også ble sluttresultatet.

Flere lag i trøbbel

Molde slo følge med Sandefjord ut av cupen etter tap mot lille Brattvåg. Og det kunne blitt flere cupbomber.

Tromsø måtte også ut i ekstraomganger borte Senja. Det sto 0-0 etter ordinær tid, men eliteserielaget vant til slutt 1-0 etter en scoring like før slutten på andre ekstraomgang. Dermed unngikk de straffesparkkonkurranse.

Bodø/Glimt måtte slite for seieren borte mot Harstad. Tredjedivisjonslaget utlignet to ganger, men Kjetil Knudsens menn vant til slutt 4-2.

Strømsgodset fikk også vanskeligheter borte mot Valdres. Drammenserne gikk tidlig opp i ledelsen, men etter 71 minutter utlignet Valdres. Det ble imidlertid 3-1 til laget fra Eliteserien til slutt.

18-åring med hat trick for RBK

Rosenborg vant borte mot Strømsgodset søndag kveld og byttet ut hele laget bortsett fra Pål André Helland og Even Hovland til cupoppgjøret borte mot tredjedivisjonslaget Steinkjer.

De fikk imidlertid raskt erfare at Steinkjer hadde planer om å bite fra seg. Hjemmelaget gikk respektløs til verks og etter ti minutter hadde de truffet treverket to ganger!

Først klinket venstrekant Andreas Granhus ballen i tverrligger fra kort hold. Minuttet senere kom Sindre Sakshaug alene med reservekeeper Arild Østbø, men avslutningen gikk i stolpen.

Det var imidlertid det nærmeste Steinkjer skulle komme ledelse i kampen, for etter snaue halvtimen kom to kjappe Rosenborg-mål og kampen var avgjort.

Anders Trondsen sendte bortelaget i ledelsen med et flott saksespark etter 28 minutter.

To minutter senere skulle 18 år gamle Erik Botheim notere seg for sin første RBK-scoring da han var iskald alene med keeper Andrej Novak.

Den tidligere Lyn-spissen startet alene på topp ettersom både Nicklas Bendtner og Alexander Søderlund fikk hvile. Søderlund startet på benken, mens Bendtner hadde fått helt fri av trener Ingebrigtsen.

Botheim tok godt vare på sjansen og satte sitt andre for dagen like før pause.​ Like før slutt fullbyrdet unggutten sitt hat trick med sitt tredje mål for dagen.

Til slutt endte det hele 5-0 til de regjerende Eliteserie-mesterne.

Brann vant enkelt

​​​Brann har et svært tett kampprogram og valgte derfor å hvile flere førstelagsspillere borte mot Sotra.

Eliteserielederen stilte likevel et mer enn slagkraftig nok lag til å hamle opp med tredjedivisjonslaget Sotra.

Etter 20 minutter åpnet Jonas Grønner scoringsballet med en heading på bakerste stolpe.

Midtstopperen har kun fått spille én kamp hittil i år – forrige cupkamp mot Sandviken – og må bruke de anledningene han får til å imponere trener Lars Arne Nilsen.

Fem minutter senere økte Deyver Vega ledelsen fra straffemerket. Et innlegg traff hånden på en Sotra-forsvarer, og costarikaneren gjorde ingen feil og plasserte straffen opp i venstre kryss.

Like før pause satte helten fra Sandefjord, Peter Orry Larsen, inn 3-0 for Brann.

Brann vant til slutt 0-4. Et skår i gleden var imidlertid at 18 år gamle Nicholas Marthinussen ble utvist ti minutter før slutt for å ha felt en Sotra-angriper som var på vei alene med keeper.

Trygg reise for de andre eliteserielagene

Sarpsborg var aldri i nærheten av å gå på en smell borte mot Ørn-Horten. Sarpingene ledet 4-0 til pause og vant til slutt 6-0.

Haugesund vant på sin side 2-1 borte mot Lysekloster. Kristiansund var aldri fare borte mot Bergsøy og vant til slutt hele 6-0.

Dag Eilev Fagermo og Odd vant 3-1 borte mot Fredrikstad som har Per Mathias Høgmo som trener.

Start vant til slutt 3-0 borte mot Arendal etter en god andreomgang.​

Eliteserien-klubbenes resultater, 2. runde cupen:

Grorud – Vålerenga 0-3

Orkla – Ranheim 1-3

Ørn-Horten – Sarpsborg 08 0-6

Bergsøy– Kristiansund 0-6

Fredrikstad – Odd 1-3

Valdres – Strømsgodset 1-3

Skeid – Sandefjord 3-0

Arendal – Start 0-3

Lysekloster – Haugesund 1-2

Sotra – Brann 0-4

Steinkjer – Rosenborg 0-5

​Harstad – Bodø/Glimt 2-5

Brattvåg - Molde 1-0 e.o.

Senja - Tromsø 0-1 e.o.​

