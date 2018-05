Natt til 1. mai opplevde russen i Bergen at flere russ falt om, uten at det kan forklares med den alkoholen som ble drukket.

Opplevelsen var så skremmende at både russ og foreldre i byen er sterkt preget.

Åtte kollapset

I løpet av kvelden kollapset åtte russejenter helt plutselig. De ble liggende på bakken med kramper.

– Det skummet ut av munnen deres, sier Kristin Solberg som selv var tilstede under festen.

Hun er sterkt preget av opplevelsen.

– Vi er livredde. Vi kan dø av dette. Vi har ikke lyst til å ha en begravelse i russetiden, sier hun gråtende til TV 2 like etter et møte med politiet på politihuset i Bergen.

Fikk gjenoppliving

En av jentene som kollapset måtte få gjenoppliving på stedet. Hun har nå brukket ribbein, men er på bedringens vei hjemme hos foreldrene.

– Det går heldigvis bra med henne, men det var nære på. Nå håper jeg vi får en løsning på dette, sier russepresident i Bergen, Sebastian Hauan Stenberg, til TV 2.

Ifølge vennene hennes hadde hun kun drukket tre cider denne kvelden. Hun ønsket ikke å bli full, og var bevisst på at hun skulle drikke mer. Det tok fem minutter fra hun var helt fin, til hun lå med kramper på gulvet.

Rus-akutten i Bergen kunne ikke fastslå at noen var dopet mot sin vilje under russefesten, men russen selv er overbevist om at det er nettopp det som har skjedd.

Sebastian Hauan Stenberg er russepresident i Bergen. Foto: TV 2

Politiet ber russen anmelde

Onsdag var russen i møte med politiet. Der fikk politiet opplysninger de ikke hadde fra før.

– Rus-akutten sier de ikke kunne slå fast at noen var neddopet, men når vi hører russen forteller at det dreier seg om russ som ikke har drukket særlig med alkohol, og fått en kraftig reaksjon som tyder på at de har fått i seg noe, må vi finne ut hva som har skjedd, sier politioverbetjent Synnøve Malkenes til TV 2.

– Vi ber alle som opplever at de er utsatt for å ha blitt neddopet, om å ta kontakt med oss. Vi trenger anmeldelser slik at vi kan finne ut hvor mange dette gjelder, og hvor mye ressurser vi skal sette på saken, sier Malkenes, som forøvrig skryter av årets russ og sier de er høflige og fin ungdom.

Fire menn ville inn i busser

Ifølge russ TV 2 har snakket med er det fire voksne menn som har forsøkt å ta seg inn i russebussene deres.

Politiet har siktet to menn mellom 22 og 24 år for besittelse og salg av hasj, kokain og MDMA. Men russen TV 2 har snakket med mener det ikke er disse som har gitt dem det mystiske dopet de mener de er utsatt for. Dette har de også videreformidlet til politiet.

– Vi har fått informasjon og gode beskrivelser av de ukjente mennene, sier Malkenes.

Politioverbetjent Malkenes skryter av årets russ, og oppfordrer de som opplever at de har blitt dopet, om å anmelde saken.

Russen mener det er organiserte kriminelle som oppsøker russen. Det går rykter om at de bruker russen til å teste ut nytt dop som de ønsker å få ut på markedet.

Nå ønsker russen mer tilstedeværelse av politiet ved samlinger slik at de kan føle seg trygge.

– Vi har veldig god dialog med politiet, og de er veldig opptatt av at vi skal være trygge. Vi føler de er villig til å gjøre det de kan for å få stoppet dette, sier Solberg og russepresidenten Russepresidenten sier mange russ er redde, og han har personlig fått telefoner fra et titalls foreldre som er bekymret over hvordan det går med barna.

– Vi håper politiet kan bruke ressurser på å gi oss den beskyttelsen vi trenger, sier han.

​