– Dette blir helt absurd å høre på, oppsummerte Marco Elsafadi, etter debatten om ungdomskriminalitet på TV 2 Nyhetskanalen onsdag ettermidag.

Bakgrunnen var Frp-politiker Christian Tybring-Gjeddes oppskrift for å få slutt på vold og gjengdannelser i Oslo.

De siste måneden har både Natteravner og politiet blitt angrepet av ungdommer i Oslos østlige og sørlige bydeler.

Mens de andre debattantene fokuserte på

hva som må gjøres politisk med tanke på sosiale tiltak og styrking av politiet i hovedstaden, dro Tybring-Gjedde inn ekteskapsinngåelser.

– Man kan sette sammen to og to. Det er klart at hvis du hele tiden henter en ektefelle fra opprinnelseslandet så får du ikke den integreringen og den sammensmeltingen som man ønsker. Hadde man av og til giftet seg med en etnisk nordmann, så hadde man fått til dette, fyrte Tybring-Gjedde løs.

Avviser Tybring-Gjeddes forklaring

Både Elsafadi og bystyremedlem Abdullah Alsabeehg i Oslo Ap reagerte på Tybring-Gjeddes innfallsvinkel.

– Man kan godt late som om dette handler om innvandring men dette er ungdom som er født og oppvokst i Norge og som ikke får det til i Norge. Vi kan godt snakke om innvandring, men vi må se på hva som fungerer for å løse problemene nå, sier Elsafadi.

Alsabeehg, som er medlem i kultur- og utdanninskomiteen i Oslo bystyre, mener Tybring-Gjeddes parti og Høyre må ta mye av skylden for at mange ungdommer i hovedstaden ender i dårlige milijøer.

– Historisk sett har det vært gjenger i Oslo, før innvandringen kom, for eksempel Tveita-gjengen. Vi arvet Oslo etter 18 år med Høyre/Frp-byråd hvor skolene var underfinansiert, og det for eksempel ikke var åpnet et eneste nytt svømmeanlegg siden 1986. Dårlige fritidstilbud, dårlige idrettstilbud og underfinansiering av skolen fører til sosiale forskjeller, mener Ap-politikeren.

– Løses ikke med ungdomsklubber

Tybring-Gjedde på sin side avviser at ungdomskriminalitet har noe som helst å gjøre med fritidstilbud eller andre sosiale tiltak.

– Nei det er ikke i riktig i det hele tatt. Hvis man tror at dette løses med ungdomsklubber eller gratis tiltak så er det helt feil. Dette er langt mer grunnleggende enn det. Det er en verdiomfavnelse som må til i det norske samfunnet. Hvis de ikke klarer å omfavne denne frihetsverdien og sekularitetn, så vil det ikke gå, sier Frp-politikeren.

Han mener også at styrking av politiet i de mest utsatte oslobydelene bare er en del av løsningen.

– Dette er også et politiproblem, men det stikker langt langt dypere enn dette. Dette er en utvikling som har gått helt siden åttitallet og som har utviklet seg gradvis og blitt verre og verre, mener Tybring-Gjedde.

Marco Elsafadi avviser Tybring-Gjeddes årsaksforklaring på at ungdom havner i kriminalitet. Han sier de fleste ungdommer med problemer han har møtt, er av etnisk norsk opprinnelse.

– Jeg har jobbet med ungdom som er sårbare og det vil si norsk ungdom like mye som ungdom med minoritetsbakgrunn. De aller fleste av dem er faktisk norsk ungdom, sier den tidligere basketballstjernen.

