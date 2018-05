En veterinær fra Colombia er tiltalt for å ha hjulpet et narkotikakartell med å smugle narkotika til USA ved å gjøre hundevalper om til narkotika-kurerer, skriver nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Ifølge tiltalen skal veterinæren ha åpnet magene til valpene og festet pakker med heroin på innsiden.

Dersom han blir dømt, risikerer veterinæren, 38 år gamle Andres Lopez Elorza (38), mellom ti år og livstid i fengsel.

Han har erklært seg ikke skyldig i saken.

– Utenkelige kriminelle handlinger

AP skriver at valpene trolig ble sendt til New York med rutefly, hvor de igjen ble åpnet og pakkene med heroin fjernet. Etterforskerne mener at dette har ført til at hundene har dødd, men det er uklart hvor mange dyr det dreier seg om.

– Over tid, narkotikaorganisasjoners uslokkelige tørste etter fortjeneste har fått dem til å gjøre utenkelige kriminelle handlinger, som å bruke uskyldige valper til å skjule narkotika, sier sjef for narkotikapolitiet DEAs kontor i New York, James J. Hunt, i en uttalelse.

– Hunder er menneskets beste venn, og som den tiltalte snart kommer til å finne ut, vi er narkotikaselgernes verste fiende, sier statsadvokat Richard Donoghue.

HEROIN: Disse pakkene med heroin ble beslaglagt av myndighetene i forbindelse med saken. FOTO: AFP / New York US Attorneys office

Utlevert til USA

Det var under en aksjon i 2005 at ti valper ble funnet på en gård i Colombia. Fem av hundene stakk av, tre døde av infeksjoner og to ble adoptert bort, skriver AP.

Lopez Elorza ble først pågrepet i Spania i 2015, rundt ti år etter aksjonen, og han ble mandag utlevert til USA.

Lopez Elorza er født i Colombia, men har venezuelansk statsborgerskap. Hans forsvarer har ikke ønsket å kommentere saken overfor AP.

– Han forrådte en veterinærs løfte om å forhindre dyrs lidelser når han brukte sine kirurgiske ferdigheter på en grusom måte for å smugle heroin i magene til valpene, sier Donoghue i en uttalelse, ifølge Reuters.