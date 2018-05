Den svenske stjernens familie, fryktet for hans psykiske helse dagene før hans død, skriver People Magazine.

Kom for sent

De skal ha snakket med kilder nær familien til Avicii som forteller at de snakket med ham på telefon noen dager før han valgte å ta sitt eget liv.

Telefonsamtalen gjorde dem så bekymret, at hans bror fløy til Oman for å hente ham hjem, og ankom bare et par timer etter at artisten døde, skriver magasinet.

Den svenske artisten, Avicii, ble funnet død i Muskat, Oman, 20. april. Han ble bare 28 år gammel.

Selvmord

Torsdag i forrige uke sendte familien ut et åpent brev hvor de forteller at Avicii valgte å avslutte sitt eget liv.

«Han kjempet med tanker om meningen, livet, lykken. Nå orket han ikke mer. Han ville få fred», sto det blant annet i brevet.

Superstjernen slo gjennom i 2011 med hiten «Levels», og har siden den tid blitt omtalt som en pionér innenfor EDM-sjangeren. I en Netflix-dokumentar om stjernen, blir det tegnet et bilde av en artist som kjempet med depresjon, angst og et enormt press mens han turnerte.

I familiens brev står det at artisten var en sart kunstnersjel som alltid ville prestere sitt ytterste. Musikkmiljøet og fans over hele verden reagerte med sjokk og sorg på nyheten om artistens dødsfall.