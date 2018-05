Mandagens første sluttspill-semifinale mellom Drammen og Arendal ble preget av en stygg situasjon, da Drammens Gøran Sørheim fikk en albue i ansiktet og gikk rett i gulvet.

​Se episoden øverst!

Han slo ut en tann, og spilte ikke mer den kampen. Det gjorde heller ikke Arendals Per Kenny Ekmann, som fikk direkte rødt kort for slag.

– Jeg mener at en albue ikke skal være opp i ansiktshøyde, og han treffer meg soleklart i ansiktet, sier Sørheim til TV 2.

Selv om Ekmann fikk rødt kort medfører det likevel ingen karantene i etterkant i håndball.

Har meldt inn situasjonen

Overfor TV 2 bekrefter likevel Drammens trener Kristian Kjelling at klubben har innmeldt situasjonen til disiplinærutvlaget i Norges Håndballforbund, som da skal ta stilling til om Ekmann skal idømmes en karantene.

TV 2 har ikke lyktes å komme i kontakt med Ekmann, men daglig leder i Arendal, Bjørn-Gunnar Bruun Hansen, forteller at de har en annen oppfatning av situasjonen.

– Vi vurderer situasjonen helt annerledes enn Drammen, og mener at dette absolutt ikke skjedde med vilje. Vi kommer også til å rapportere inn vår versjon til hånballforbundet. Det vil riktignok skje etter returkampen i morgen, for vi vil ikke at dette skal ta fokus nå, sier Bruun-Hansen til TV 2.

– Er du overrasket over at Drammen har valgt å rapportere inn saken?

– Vi vil ikke kommentere noe mer rundt dette nå, men jeg kan si at det er reaksjoner hos Drammen vi reagerer på. At Drammens spillere går ut i media med dette nå får stå for deres regning. Det er ikke sånn vi ville håndtert det, mener han.

Omfattende tur til tannlegen

Sørheim har nå vært hos tannlegen for å rydde opp.

– Jeg var hos tannlegen i går, og fikk nappet på plass fortannen. Så den er sånn greit tilbake i stilling. Også fikk jeg satt på en bit på den tannen ved siden av, som også er sånn delvis løs. Jeg har hatt noen dårlige dager nå, og jeg kan ikke spise vanlig på to uker. Det blir å mose maten, og drikke for det meste, forteller 27-åringen.

Torsdag møtes Drammen og Arendal igjen, til den andre semifinalen i sluttspillet. Men det er fortsatt usikkert om en av Drammens viktigste spillere vil bli klar til kampen.

– Jeg vet ikke om jeg spiller. Jeg skal prøve meg litt i dag, også håper jeg selvfølgelig at jeg er klar til i morgen, forteller han, men legger til at han ikke er forbanna på Ekman:

– Jeg ble selvfølgelig irritert og oppgitt. Skulle gjerne vært utpå der og bidratt, men jeg skal ikke gå rundt å bære noe nag.