På papiret ligger det an til en heftig spurtduell før første etappe av Tour de Yorkshire, som sendes på TV 2 Sportskanalen og Sumo fra kl 14.45 torsdag:

Mark Cavendish vs. Kristoffer Halvorsen, spurtlegenden mot den norske kometen.

Men ting har ikke gått helt slik Halvorsen hadde drømt om så langt i debutsesongen for Team Sky. Skader og sykdom har satt ham tilbake, og nå innrømmer han at det er tvilsomt at han blir satset på når det skal spurtes i firedagesrittet i England.

– Jeg er usikker på formen. På grunn av influensa har jeg ikke fått trent det jeg skal i det siste, så det kan ligge an til at Christopher Lawless blir den som får muligheten i spurtene her borte, forteller Halvorsen til TV 2.

– Det er vel heller ikke så sannsynlig at Mark Cavendish gir alt i spurtene med tanke på at dette er hans første ritt etter alle veltene han har vært involvert i denne sesongen, sier han om Dimension Data-rytteren - som gjør comeback etter den stygge krasjen i Milan-Sanremo.

Sykdom og skader

Halvorsen åpnet 2018 med en kjedelig krasj i Australia, som endte med brudd i hånden. Da han endelig var i gang igjen, ble han syk før vårens store mål, Scheldeprijs.

–Det er lenge siden jeg har vært så slått ut av sykdom. Det var bare influensa, men jeg ble sengeliggende i fire-fem dager og gikk glipp av nesten to uker med trening. Nå er det lenge siden jeg har syklet ritt (slutten av mars), så jeg må trolig bruke Tour de Yorkshire som en oppkjøring til de norske rittene senere i mai.

22-åringen og Sky skal nemlig være med i både Tour of Norway, Tour des Fjords og Hammer Stavanger.

– Ingenting er morsommere enn å kjøre løp på hjemmebane. Det ser jeg virkelig frem til, og da skal jeg være i toppform, forteller han.

– Stang ut

–Blir Sky utålmodige når ting ikke helt har gått veien for deg?

– Nei, de forventer ikke så mye av meg ettersom dette er mitt første år. Heldigvis har vi mange stjerner som tar seg av alt presset, men jeg skulle ønske at jeg hadde hatt en seier allerede. Men du miste en del muligheter når du blir satt på sidelinjen etter å ha brukket hånden og når det kommer en sykdomsperiode midt i den viktigste delen av vårsesongen for min del. Jeg føler at jeg har hatt litt stang ut, så debutsesongen har vært medium minus for min del, svarer Halvorsen.

For britiske Team Sky er imidlertid Tour de Yorkshire hjemmebane, og dette er et viktig ritt for dem. Seks World Tour-lag stiller til start i firedagersrittet, som i fjor ble vunnet av Serge Pauwels (Dimension Data). Astanas Truls Korsæth er også med her.

PS! På TV 2 Sumo ser du nå kvinneutgaven av Tour de Yorkshire (fra 0945) med det norske laget Hitec-Birk på startstreken.