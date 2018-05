11. mai er det slutt for «Senkveld med Thomas og Harald». Etter femten år på lufta har de sending for siste gang og talkshowvertene takker for seg.

Lørdag kronet de Senkveld-karrieren med hedersprisen under Gullruten.

– Dette er helt vilt! Dette så jeg virkelig ikke komme, utbrøt en tydelig preget Thomas Numme til TV 2.

Bieber på besøk

Thomas og Harald har intervjuet en rekke superstjerner i årenes løp og en av den de husker aller best er Justin Bieber

I januar 2016 gjestet den amerikanske superstjernen Senkveld-gutta og det ble et sterkt minne for Thomas Numme og Harald Rønneberg.

– Rar dag på jobben

Først var Justin Bieber gjest i «Senkveld»-studio. Deretter skulle han entre scenen og synge fem-seks låter for 1000 fans, håpefulle beliebers som TV 2 hadde invitert til Chateu Neuf i Oslo.

– Det var en utfordrende og veldig rar dag på jobben. Det er nok en av de største utfordringene vi har hatt i Senkveld, sier Harald Rønneberg til TV 2.

ROLLEBYTTE: Thomas og Harald lot Justin Bieber ta plass i proglarmleder-stolen. Foto: Tor Gunnar Berland/Stella Pictures

Stressende oppførsel

Allerede ved ankomst i Nydalen i Oslo der TV-studio til Senkveld er, merket Thomas og Harald at Bieber oppførte seg merkelig og var stresset.

– Når man skal intervjue folk så er det en fordel at den man skal intervjue har lyst til å la seg intervjue. Det hadde ikke Justin Bieber den dagen, han hadde mest lyst til å synge, forteller Thomas Numme.

Beroligende peptalk

Thomas og Harald prøvde å redde situasjonen og har alltid hatt som motto i Senkveld at de skal opptré så godt de kan og være et godt vertskap. Men med Bieber var ikke dette lett.

Etter 10 sekunder i studio skjønte de at det ville bli vanskelig å korrigere Justin Bieber.

– Jeg hadde et øyeblikk rett før vi gikk i studio hvor jeg så han rett inn i øynene: «Jeg vet du er sliten, jeg vet det er mye som skjer, men dette kommer til å bli hyggelig». Da svarer han: «Det ser jeg frem til», forteller Harald.

Rart intervju

Det ble et svært ustrukturert og rart intervju og Justin Bieber tok over hele sendingen og startet å intervjue Thomas og Harald.

SKANDALE-KONSERT: Etter bare én låt rev superstjernen Justin Bieber av seg mikrofonen og gikk av scenen på Chateau Neuf i Oslo. Foto: Heiko Junge/Scanpix

Etterpå skulle han holde konsert på Chateu Neuf for fansen, men der ble det mer drama da Justin Bieber forlot konserten i sinne allerede under første låt. Tilbake stod utrøstelige fans og to måpende Senkveld-programledere.

Se det bisarre intervjuet i videovinduet over.

– Vi tenkte på fansen som ikke fikk oppleve han og følte litt ansvar for dem. Men vi fikk svar da han stakk etter «vannflaske»-episoden, avslutter Thomas Numme.

