Den olympiske mesteren i hopp er blitt bildet utad på kampen om at jentene skal få hoppe skiflyging og i like store bakker som gutta i verdenscupen.

Selv er Maren Lundby ambivalent til å bli gjort til frontfigur i forhold til kvinnekampen som det nå er stor oppmerksomhet rundt i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Jeg merker jo at folk ser på meg som en en kvinneforkjemper, men jeg ønsker egentlig ikke å være det, sier Lundby til TV 2.

– Hvorfor ikke?

– Nei, jeg ønsker å være skihopper. Og jeg føler at jeg ikke er noe politiker oppi dette her.

Lovpriser mer likestilling

Samtidig mener hun det er en selvfølge at kvinnehopp nå nærmer seg en full likestilling med mennene.

– Nå har vi fått jobbet slik at vi får flere renn på kalenderen, og sånn sett er mer likestilt. Det er veldig bra. Men jeg føler ikke at jeg skal ta den rollen som forkjemper. Jeg holder meg til skihoppingen. Det er det jeg kan, sier hun.

Hoppkomiteen er den eneste grenen i Norges skiforbund som har kvinnelig leder (Bente Lill Romøren), og internasjonalt er Norge et foregangsland for at satsingen på kvinnehopp blir sterkere. Dessuten har Norge startet et rekrutteringslag med langsiktig målsetting om å få flere utøvere opp på samme nivå som Lundby.

– Det er mange folk rundt oss som jobber for at vi jentene skal opp og fram. Så håper jeg at de kan ta seg av den viktige jobben, sånn at vi har framgang på alle områder i idretten vår.

Lista ligger på gull

For Lundby er det viktigste å bli en enda bedre skihopper. Selv etter en sesong der hun vant skirenn med marginer man knapt har sett maken til tidligere. Sulten på flere medaljer har heller ikke blitt mindre etter den suverene oppvisningen i Sør-Korea.

– Målet er helt klart gull i Seefelt. Jeg har noe å revansjere fra sist VM i Lahti der jeg ble nummer fire.

– Lista er lagt på gull?

– Ja, jeg trenger å ha et slikt mål foran meg nå før sommertreningen starter.

Den største forskjellen på tilværelsen i år kontra fjoråret, er at hun ikke går helt ubemerket på gata lenger.

– Det er flere som kjenner meg igjen. Men det er bare hyggelige meldinger å få. Så er det en del mer forespørsler om å stille opp på ting. Men det er stort sett bare ting som gir meg positiv energi, så det er bare bra.