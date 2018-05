Julia Michaels har i en alder av 24 år rukket å skrive låter for stjerner som Demi Lovato, Britney Spears og Selena Gomez.

Justin Biebers superhit «Sorry» er hennes største låtskriversuksess med blant annet over en milliard streams på Spotify i skrivende stund. Hun har også skrevet «Hurts So Good» for Astrid S.

I fjor slo hun selv gjennom som artist med låten «Issues» som klatret opp til en ellevte plass på den anerkjente hitlisten Billboard Hot 100.

– Som låtskriver er du bare bakgrunnen. Alt du gjør er for andre. Du prøver å fortelle deres historier og formidle deres følelser. Når du selv artist handler deg kun om deg. Folk ser på deg. Så det er definitivt et større press, og det fører til mer angst, forteller Michaels til TV 2 som møter henne backstage på Sentrum Scene i Oslo.

Åpen om angsten

Helt siden artistdebuten har Michaels vært bevisst på å spre ordet om psykisk helse, og hun har snakket åpent om sitt forhold til angst.

– Da jeg først fikk angst trodde jeg at jeg var alene. Det føltes som at ingen rundt meg forsto hva jeg gikk gjennom. Angst kan være utrolig isolerende, sier artisten som selv har gått to år i terapi.

– Det har hjulpet meg veldig. Alle takler angsten forskjellig. For meg hjelper det å tenke rasjonelt. Når jeg merker at jeg begynner å få et anfall prøver jeg å snakke meg selv ut av det.

Hvordan har terapi hjulpet deg?

– Jeg har lært forskjellige metoder å takle angsten min på. Jeg er ikke en person som konfronterer ting. Jeg har en tendens til å holde vonde følelser inni meg. I terapi har jeg lært at problemer man har i hverdagen sin som voksen ofte er knyttet til noe man har opplevd i barndommen. Det er det mange som ikke vet, forklarer hun.

Fikk blackout

I 2016 spilte Michaels sammen med Kygo for et fullsatt Maracanã Stadion under avslutningsseremonien til OL i Rio de Janeiro. Det var hennes andre store opptreden noen sinne.

OL I RIO: Julia Michaels og Kygo på scenen sammen i Rio. Foto: Leon Neal

– Det var utrolig skummelt! Manageren min vil ikke fortelle meg hvor mange det var i publikum og hvor mange som så på den kvelden. Hun vet at jeg kommer til å få panikk, sier hun og ler.

Ingen ting gikk etter planen før avslutningsseremonien. Michaels sto fast på en flyplass i New York i 19 timer, og kom seg nesten ikke til Rio.

– Jeg hadde ikke tro på at vi skulle klare det. Vi gikk på fly, av fly, og kom oss dit akkurat i tide for lydsjekk. I Rio regnet det og jeg hadde på en lang kåpe som surret seg rundt hælene på skoene mine, så jeg holdt på å snuble. Jeg endte opp med å bytte antrekk rett før jeg skulle på scenen, forteller Julia som hadde på seg en minneverdig grønn drakt i stedet.

– Jeg var så nervøs! Jeg forteller folk at jeg hadde blackout, for jeg våknet opp klokken to samme natt av at jeg spiste pizza.

God venn med Kygo

Rio var bare et av mange samarbeidsprosjekter mellom Michaels og Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent under artistnavnet Kygo. Nylig sto de på scenen sammen under festivalen Coachella.

@juliamichaels 🙌🏻 Et innlegg delt av Kygo (@kygomusic) April 15, 2018 kl. 1:22 PDT

– Jeg møtte han for første gang i studio for noen år siden. Han er ikke bare en av de mest talentfulle menneskene jeg noen sinne har møtt, men han er også utrolig ydmyk og snill. Han er veldig morsom å være rundt, forteller Michaels.

De to har låten «Carry Me» sammen. Den sjette singelen fra Kygos debutalbum «Cloud 9».

– Jeg håper jeg kan jobbe mer med han i fremtiden. Han er fantastisk!