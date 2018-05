Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei, ser at Saab er billige på finn.no og AutdoDB.no. Er dette gode, komfortable, og driftssikre biler som man kan få for en billig penge nå? Lurer også på hva bør man sjekke litt ekstra nøye på en Brukt Saab? På forhånd takk for svar!

Benny svarer:

Heisann! Morsomt at det fortsatt er interesse rundt Saab. Etter konkursen i 2012, ja egentlig før det også – da problemene begynte å tårne seg opp, gikk prisene nedover på brukte Saab. Det er vel lite som tyder på at denne trenden kommer til å snu veldig fort på litt nyere biler.

Saab kan derfor gi svært mye bruktbil for pengene, om man tar sjansen. Mange kjøpere kvier seg for å gå til anskaffelse av et merke som ikke lengre finnes som nybil og det er også noe usikkerhet rundt delesituasjonen.

For deletilgang er noe som stadig diskuteres, med god grunn. Noen mener at dette ikke vil være noe problem de neste 20 årene og at det ligger god fortjeneste i nettopp deleproduksjon for ettermarkedet.

Andre hevder at det allerede nå er mangel på enkelte deler, som interiørdetaljer, karosserideler, listverk, emblemer etc. Sannheten er nok trolig midt i mellom.

Når det gjelder service- og slitedeler, er det neppe grunn til bekymring i alle fall.

Saab slet litt med varierende byggkvalitet. Noen biler bare går og går, mens andre er befengt med både mange og rare problemer. Derfor er det obligatorisk med en skikkelig sjekk og gjennomgang av bilen før kjøp.

Du sier ikke noe om det er 9-3 eller 9-5, eller noe om årsmodell i spørsmålet ditt, så svaret på hva man bør sjekke blir litt generelt. Men bilene har en del gjengangerfeil.

Saab 9-3 cabriolet kan absolutt være en fin sommer-skyss.

Dette bør du sjekke:

Tenningskassetten er en svakhet på de som går på bensin. Velger du diesel, styrer du effektivt unna den biten.

På 9-5 er støtdemperne bak en svakhet. Det er ikke uvanlig at disse må byttes etter bare rundt 40.000 kilometer. Fjærbrudd foran er en annen svakhet som forekommer både på 9-3 og 9-5.

Bremser, samt kuler og ledd i forstillingen, må også sees litt nøye over. Oljelekkasje fra motoren forekommer. På bensinmotorene B205 og B235 var det det mellom 1998 og 2003 feil på veivhus-ventilasjonen, som faktisk førte til flere motorhavarier. Sjekk nøye!

Bensinmotorene var altså ikke helt problemfrie. Ikke girkassene heller. Bilene var ofte leie å få i førstegir og revers. Men fra 2004/2005 ble dette bedre.

Sjekk også at alle elektriske funksjoner virker som de skal. Alt fra viskeren på bakruta, via varmesetene og elvinduer – til klimaanlegget. Defekte drivere til sentrallåsen forekommer også.

På eldre 9-3 var det også en feil på tankmåleren og kjørecomputeren. Feilen her ligger i selve tankarmaturen.

Når det gjelder dieselmotorene så mener jeg at det kun er 1,9-liter TiD-motoren som er gangbar. 3-literen med løse sylinderforinger er dårlig. 2,2-literen høres ut som et pukkverk og går omtrent likedan. Personlig hadde jeg nok valgt en bensinmotor om jeg skulle kjøpt Saab, men akkurat det er jo en smakssak.

En grundig sjekk er med andre ord på sin plass her. Interiøret er solid og med gode materialer, og er sjelden slitt. Bilene er både komfortable og trygge å kjøre. Det er noe litt eget og sjarmerende ved det å kjøre Saab.

Leter du opp en hel og fin bil i god teknisk stand, så kan du få veldig mye bil for pengene. Samtidig som du får et lite ikon. I mitt hode er dette nå på vei til å bli noe midt i mellom en kultbil og en klassiker.

Lykke til med Saab-jakten!

9-5 stasjonsvogn var en bestselger for Saab i mange år. Dette er fortsatt en fin familiebil, hvis du leter opp et godt holdt eksemplar.

