Det betyr at Kristoffer Halvorsen får syklet sitt første ritt på norsk jord for sin britiske arbeidsgiver og prøve seg i spurtdueller mot Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), Dylan Groenewegen (Lotto NL-Jumbo) og Sondre Holst Enger (Israel Cycling Academy).

– At vi har sikret oss Team Sky betyr at vi får et sterkere startfelt, noe som vil gi mer oppmerksomhet rundt rittet, sier Anders Eia Linnestad i Tour of Norway.

Det TV 2-sendte rittet starter i Svelvik 16. mai og ender opp på Lillehammer fire dager senere.

Dette betyr at tre lag fra det øverste nivået har meldt sin ankomst. Dette er nedgang fra i fjor, da syv World Tour-lag syklet dette femdagersrittet, som da ble vunnet av Edvald Boasson Hagen for tredje gang.

– Er dette en skuffende nedgang?

– Vi må leve med at det går i bølgedaler. Sykkelkalenderen er tøff, det går mange ritt samtidig, men det viktigste for oss er å få med de norske stjernene, svarer Linnestad.

Sondre Holst Enger og August Jensen hadde håpet å få sykle Giro d'Italia, som starter fredag, men begge ble vraket. Det betyr at Holst Enger i stedet kan være med å kjempe om seieren i Tour of Norway, som har målgang i hans hjemby Horten på åpningsetappen.



En av vårens store sykkelkometer, Amund Grøndahl Jansen, blir en viktig hjelperytter for Dylan Groenewegen, som vant den siste etappen av Tour de France til Paris i fjor.

Totalt stiller 20 lag til start i Tour of Norway, blant dem de norske lagene Joker, Team Coop og Uno-X.

PS! Kristoffer Halvorsen og Team Sky kan du også se på TV 2 Sportskanalen og Sumo når de sykler første etappe av Tour of Yorkshire torsdag kl 1445.

Slik sendes Tour of Norway på TV 2: