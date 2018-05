De fleste mennesker ønsker å komme i bedre form, men når hverdagen er travel og tiden ikke strekker til er det nok mange som kunne tenke seg å trene uten å anstrenge seg mer.

Det svenske produktet Weightsoles, som selges på Life og Apotek 1, hevder at du kan oppnå nettopp dette.

– Jeg elsker at man trener uten å trene, sier den svenske forfatteren og journalisten Anki Edvinsson i en reklamevideo på Weightsoles’ hjemmeside.

Ved å legge vektsåler på 227 gram i skoene dine skal du nemlig få økt treningseffekt hver eneste gang føttene beveger seg.



Det betyr at du ikke bare skal få økt effekt av selve treningen, men også på jobben, på shopping eller av en rolig spasertur.

VEKTSÅLER: Disse sålene veier 227 gram og skal føre til økt forbrenning og bedre oksygenopptak.

Spesifike lovnader

Produsenten hevder at Weightsoles vil kunne føre til 23,3% økt forbrenning av karbohydrater, 20,6% økt oksygenopptak og 11,6% økt kaloriforbrenning. Disse tallene brukes i all deres markedsføring, og er ifølge Weightsoles resultater av en svensk studie.



Denne ligger ikke tilgjengelig på nettsiden, kan ikke googles fram og er heller ikke publisert i medisinske tidsskrift.

Fysiologisk fagansvarlig Melina Magulas ved Magnat Center har sett studien, som Helsekontrollen fikk tilsendt av den svenske produsenten, og er ikke imponert.

KRITISK: Melina Magulas ved Magnat Center er kritisk til effekten av vektsåler. Foto: Helsekontrollen

– Jeg vil ikke kalle det en studie, men heller en prosjektrapport med mange mangler. Resultatene de viser til i markedsføringen klarer de ikke å vise til i prosjektrapporten, så jeg har ingen mulighet til å vite hvordan de har kommet opp med de ulike prosentandelene de reklamerer med, sier Magulas.

Mangelfull studie

Treningseksperten reagerer på at de bruker tall basert på studien i markedsføringen når den har metodiske mangler som ikke innfrir kravene til et vitenskapelig forsøk.

– De har blant annet ikke standardisert mat-/ energiinntaket til forsøkspersonene. Dette er helt basisk kunnskap når man gjennomfører denne type undersøkelser da ratioen mellom fett og karbohydrat vil påvirkes av mange faktorer. De åpenbare manglene ved pilotstudien svekker produktets troverdighet, sier Magulas.

Peter Hedström i Active Brands Group Scandinavia AB, produsenten av Weightsoles, skriver i en epost at deres pilotstudie aldri var ment å skulle publiseres i et medisinsk tidsskrift.

– Testen ble utført på 15 personer som gikk og sprang med vektsålene i 42 minutter. Den beste effekten kom etter 30-42 minutter, og det er disse resultatene vi har beskrevet i forbindelse med produktet. 23,3% er det gjennomsnittlige maksresultatet for gruppen, som er oppnådd forskjell i karbohydratforbrenning med vektsåler i forhold til uten vektsåler, skriver Hedström til Helsekontrollen.

For å teste Weightsoles har Helsekontrollen møtt treningsgruppa «Mikkeler Running Club Oslo», der en gjeng møtes hver første lørdag i måneden for å løpe etterfulgt av en tur på pub for å drikke øl.

– Vi går jo noen runder til og fra bardisken etter at vi har løpt, så hvis vi også kan trene på tur til og fra baren, så må jo det være positivt for vår del, sier Magnus Holthe i den øltørste treningsgruppa.

Samme effekt

Melina Magulas er skeptisk til at det er verdt å bruke 499 kroner på økt tyngde i skoene med Weightsoles når man går til og fra bardisken eller er ute på shopping.

– Det er umulig å si om du får noen økt effekt av disse sålene eller ikke for vi har ikke noen ting som peker på det. Hvis du er på shopping og bærer med deg et par ekstra handleposer gir det sannsynligvis større effekt, for de veier gjerne mer enn 220 gram per handlepose. Det vil kanskje gi en bedre treningseffekt det enn å gå med disse sålene. En tung jakke eller et drikkebelte vil også gi samme effekt, sier Magulas.

ØLTØRSTE: Mikkeler Running Club Oslo på vei inn på puben etter endt løpetur. Foto: Helsekontrollen.

Produsenten av Weightsoles er enig med Magulas, men mener at deres produkt likevel er verdt å investere i.

– Det stemmer at Weightsoles kan byttes ut med noe annet som har tyngde, som en vektvest eller ankelvekter. Forskjellen er at om du plasserer vekten under kroppen så er det mer skånsomt for kroppen da det ikke gir en økt belastning på kroppens ulike ledd. En annen fordel med Weightsoles er at du kan ha de i treningsskoene dine, hvilket betyr at de ikke synes, sier Peter Hedström.

Psykologisk spill

Treningsekspert Magulas mener måten Weightsoles markedsføres på, med lovnader om økt effekt også når man ikke trener, er et etisk og moralsk problem.

– Dette er et psykologisk spill som brukes ofte i markedsføring av skjønnhetsprodukter og helseprodukter. Det de skor seg på er jo folks usikkerhet og folks ønske om å gå ned i vekt og å komme raskere i form. De vinner brukeren ved å spille på deres svakheter og deres usikkerheter, sier Melina Magulas til Helsekontrollen.

Se mer om vektsålene i Helsekontrollen på TV 2 torsdag kl 20.