Hei Benny Jeg vurderer om jeg skal lease eller kjøpe en 2017 BMW 330e? Kan du komme med noen gode argumenter for og imot leasing av en slik type bil? Mvh Kenneth

Benny svarer:

Hei Kenneth. Dette med å lease eller eie bil er veldig aktuell tematikk om dagen. Privatleasing har skutt til værs den siste tiden, stadig flere velger å lease bilen sin, framfor å kjøpe og eie den. Og slik markedet ser ut i dag, er ikke det så rart.

Dette handler veldig mye om usikkerhet rundt ulike drivlinjer, som bensin, diesel, elektrisk og hybridløsninger og hva som gir mest og minst verditap. Dieselsalget på nybil stuper, biler med dieselmotor blir også oppfattet som mer ukurante i bruktmarkedet, dermed faller også verdien. Det gjør at mange vegrer seg mot å kjøpe helt ny dieselbil nå. Da blir leasing en langt mer forutsigbar måte å ha bil på. Du vet akkurat hva det koster hver måned og når leasingperioden er over, er det bare å levere inn bilen.

BMW 330e er en ladbar hybrid. Det er en biltype veldig mange ønsker seg om dagen, slik sett er det grunn til å tro at den er attraktiv som bruktbil om noen år.

Selv er jeg litt usikker og skeptisk. En av usikkerhetsfaktorene her, er hvor fort utviklingen vil gå for de ladbare hybridene. Det vi vet, er at de vil få lengre elektrisk rekkevidde de kommende årene. Da kan dagens modeller plutselig framstå som mindre attraktive, og dermed få høyt verditap.

Dessuten påstår flere bilprodusenter at ladbare hybrider bare er en overgang mot helt elektriske biler. Bilene har to også to komplette drivlinjer en elektrisk / ladbar og en fossil. Det gjør de kostbare både å produsere og å kjøpe. De fleste land her jo ikke som oss, bilavgifter, så noen insentiver kan ikke gis, slik som her hjemme.

Volkswagen er blant dem som har stor suksess med ladbare biler i Norge. De selger både Golf og Passat i ladbar GTE-utgave.

Fungerer som en forsikring

Mange eiere har oppdaget at den elektriske rekkevidden på de ladbare hybridene ikke er helt som de ble forespeilet. Bilene sliter med å klare de offisielle tallene, og drivstoffutgiftene blir høyere, enn om man for eksempel hadde valgt en dieselbil. Slik sett passer ladbare hybrider best for de som har mye småkjøring, og kan lade ofte.

I ditt konkrete tilfelle er det ikke så lett å gi et råd. Dette avhenger av ting vi ikke har den store og hele oversikten på i dag. Du tar neppe noen stor risiko ved å kjøpe denne bilen, den vil nok også være ganske kurant som bruktbil om 2 - 4 år, men kanskje ikke om 10.

Men hvis du leaser den i stedet, kjøper du deg på mange måter en «forsikring» mot en eventuell negativ utvikling. For mange gir det en trygghet. Personlig heller jeg nok litt mot den løsningen.

Helt til slutt. Du sier at det er en 2017-modell. Er det en bruktbil? Har den vært registrert i Norge tidligere,kan den ikke leases. Leasing gjelder bare ved førstegangs-registrering i Norge. Bruktimportert derimot kan leases, da de ikke har vært registrert i Norge tidligere. Er det en bruktbil så må den kjøpes.

Ønsker deg lykke til med det som er en fin bil, uansett om du eier eller leaser den!

