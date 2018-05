Det opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding onsdag ettermiddag.

26. april gikk partiledelsen i Senterpartiet til politiet og anmeldte «et mulig straffbart forhold som gjelder elektronisk melding med obskønt og trakasserende innhold».

Meldingen ble sendt til Navarsete i februar 2016. I den sto det «Vi har lyst på fitta di».

Den kom fra tidligere statssekretær Morten Søberg sin Facebook-konto, men det er fortsatt uvisst hvem som faktisk sendte meldingen til Navarsete.

Søberg var en av ti menn med tilknytning til Senterpartiet som var til stede på en hytte i Sverige da meldingen ble sendt.

Her er begrunnelsen

Samtlige nekter for at de sto bak meldingen.

Liv Signe Navarsete ble sykmeldt etter at SMS-saken ble kjent i pressen i april. Nestleder Ola Borten Moe, som var til stede på hytta da meldingen ble sendt, valgte å fratre vervet sitt inntil saken kom til en konklusjon.

Men det ser den altså ikke ut til å gjøre med det første. Senterpartiet valgte å anmelde saken ettersom de ikke selv lyktes med å finne ut hvem avsenderen er.

Politiets begrunnelse for ikke å åpne etterforskning er som følger:

«Vest politidistrikt starter ikke etterforsking i saken. Det mulige straffbare forholdet i saken er i dag over to år gammelt. Alvorligheten i det anmeldte forholdet sett i forhold til den ressursbruken som vil gå med til etterforskning tilsier etter vårt skjønn at det ikke er riktig å prioritere saken».

Dette sier Navarsete

I pressemeldingen skriver politiet videre:

«Et moment i avgjørelsen har vært at melder har vært kjent med saken i flere år uten tidligere å anmelde den. Den formelle beslutningen for avgjørelsen er at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold. En forholdsmessighetsvurdering inngår regelmessig som begrunnelse for en slik beslutning».

Liv Signe Navarsete er oppgitt etter henleggelsen.

– Det overrasker meg ikke. Politiet etterforsker kun saker med meg når jeg er skurken, ikke der jeg er offer, sier hun til Bergens Tidende.

Hun sikter til da hun i sin tid ble etterforsket av politiet på grunn av råkjøring og i den såkalte smykkesaken.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at han nå vil kalle inn sentralstyret for å få avsluttet saken.

– Jeg tar politiets henleggelse til etterretning. Jeg vil nå kalle inn til sentralstyremøte og lande denne saken i tråd med partiets etiske retningslinjer, sier Vedum i en kommentar til NTB onsdag.

Det er ikke klart når sentralstyremøtet vil finne sted, men det blir trolig om kort tid.