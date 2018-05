Britisk høyesterett skal avgjøre om Jon Venables og Robert Thompson fortsatt skal ha rett til å leve i anonymitet, skriver The Guardian.

Jon og Robert var ti år gamle da de ble dømt for å ha kidnappet og torturert to år gamle James Bulger til døde på et øde jernbaneområde i Walton i Liverpool.

Siden han ble løslatt, har Venables to ganger blitt tatt for blant annet nedlasting og besittelse av overgrepsbilder av barn.

James far og onkel anmoder nå britisk høyesterett om å oppheve 36-åringens rett til å leve resten av livet med ny identitet.

James mor, Denise Fergus, ønsker derimot at Venables forblir anonym. Hun frykter for hans sikkerhet hvis hans nye identitet blir avslørt.

KIDNAPPET: Overvåkningsbilder viser hvordan toåringen ble bortført av ungguttene på kjøpesenteret. Jon Venables holdt gutten i hånda, mens Robert Thompson gikk foran dem iført sort jakke. Foto: Politiet

Avslørt etter anonymt tips

Det var fredag 12. februar 1993 at James Bulger ble kidnappet fra kjøpesenteret New Strand Shopping Centre, hvor han var på handletur sammen med moren.

Overvåkningbilder viste hvordan gutten forlot kjøpesenteret sammen med to unge gutter.

Et anonymt tips gjorde politiet i Liverpool oppmerksomme på at Jon og Robert hadde uteblitt fra skolen den aktuelle dagen.

To dager etter at han ble kidnappet, ble James' maltrakterte kropp funnet av barn som lekte ved togskinnene, som var fire kilometer unna kjøpesenteret og 180 meter unna en politistasjon.

Guttene ble avhørt rundt 20 ganger før Venables innrømmet at han og Robert hadde drept James. De ble dømt til minimum åtte års fengsel for drapet, og dermed ble de to de yngste dømte drapsmenn i England noensinne.

Umulig å fastslå dødsårsaken

ARRESTERT: Ti år gamle Jon Venables på politiets arrestasjonsbilde etter drapet på James. Foto: Politiet

I retten sa patolog Alan Williams at James' kropp hadde 42 skader da han ble funnet, og at det var umulig å fastslå hvilken skade som var den dødelige.

Utenfor rettssalen stod hundrevis av rasende mennesker som ville vise sin avsky overfor guttene, som begge hadde fylt 11 år da dommen falt.

«Djevelen kunne ikke ha gjort en bedre jobb med to demoner», stod det på tabloidavisa The Suns forside dagen etter at dommen falt, skriver Independent.

Løslatt med nye identiteter

I 2002, da drapsmennene hadde fylt 18 år, ble de etter en anmodning fra løslatelsekomiteen i England og Wales løslatt med nye identiteter.

Med løslatelsen fulgte det med et livslangt rettsforbud som hindrer media i å avsløre mennenes nye identiteter. Dette betyr at mediene for eksempel ikke kan publisere identifiserende bilder av mennene, eller utgi informasjon som fører til at de blir identifisert.

SKYLTE PÅ HVERANDRE: Robert Thompson på sitt arrestasjonsbilde. Foto: Politiet

Spørsmålet rundt mennenes rett til privatliv har helt siden løslatelsen vært svært omdiskutert i Storbritannia.

James' far Ralph Bulger og onkel Jimmy Bulger ønsker nå å fjerne forbudet, mens James' mor ønsker å beholde det.

– Jeg forstår motivasjonen for anmodningen, men min bekymring er at hvis Venables blir kjent under sitt ekte navn, vil det føre til borgervern og dermed ramme uskyldige mennesker. Utover dette har jeg ingen kommentar, sier hun i en pressemelding ifølge The Telegraph.

Ralph Bulger og Denise Fergus skilte seg i 1995.

Overgrepsbilder og manual for pedofile

Ralph og Jimmys nøkkelargument er at situasjonen har forandret seg siden Venables ble løslatt i 2002.

MØTER PRESSEN: Denise Fergus og hennes nye ektemann Stuart møter pressen i Liverpool etter at Jon Venables søkte om løslatelse i mai 2013. Foto: AP

Mens Robert Thompson ifølge The Guardian angivelig lever et normalt liv sammen med en partner som kjenner til historien hans, har Venables blitt fengslet to ganger siden løslatelsen i 2002.

I 2010 ble han arrestert og fengslet etter at han ble tatt med en rekke overgrepsbilder av barn.

Venables ble løslatt igjen i 2013, men i fjor fant politiet over 1000 bilder av det de kalte «kvalmende» bilder på PC-en hans.

Han var også i besittelse det politiet beskrev som «en slags manual for pedofile».

STORT SMIL: Lille James ble beskrevet som en glad, energisk og nysgjerrig gutt. Foto: AP

36-åringen erklærte seg skyldig, og ble dømt til tre år og fire måneders fengsel.

– Denne seksuelle avvikeren må overvåkes. Vi vet hva han er i stand til. Han venter bare på et nytt offer, raste Ralph Bulger etter at dommen hadde falt.

Til tross for at Venables til sammen er blitt fengslet tre ganger, har han takket være rettsforbudet fortsatt rett til å leve en anonym tilværelse.

Dette mener James Bulgers far og onkel strider mot all sunn fornuft.

Bedt om å spesifisere

Under en rettshøring tirsdag ble Ralph og Jimmy Bulgers advokat anmodet om å lage et formelt skriv som beskriver nøyaktig hva de ønsker – om det er en ny variant av forbudet, eller om de ønsker at forbudet blir opphevet i sin helhet.

Mennene har fått frist til 4. juni til å utarbeide skrivet, og deretter skal høyesterett ta stilling til hva som skjer videre.