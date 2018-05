Fra 13. til 19. mai samles FIS-toppene i greske Costa Navarino, der blant annet tildelingen av VM i 2023 står på programmet. Om ikke lenge får vi altså vite om det er Trondheim eller Planica det norske langrennspublikummet må reise til for å se nasjonale og internasjonale skistjerner i langrenn, hopp og kombinert kjempe om VM-gull i 2023.

Planica fortjener det

Jeg mener dette verdensmesterskapet bør legges i Planica, av den enkle grunn at de fortjener det. Dette er femte gangen slovenerne søker, og det er gjort en rekke spennende investeringer i anlegget. Ved siden av hoppbakker i alle tenkelige størrelser, er det også investert i nye langrennsløyper, rulleskiløype og skitunnel i alpelandsbyen.

Samtidig har de gjennomført gode arrangementer i både hopp, langrenn og kombinert, både sommer- og vinterstid, med verdenscup og mesterskap i skiflyvning som det soleklare høydepunktet. En liten skitur unna, i Kranjska Gora, arrangeres det årlig verdenscup i alpint. Jeg er ikke i tvil om at Planica er modne for et ski-VM.

​Viktig for langrennssporten

Får ikke Planica VM i 2023, er jeg redd vi har sett den siste søknaden derfra på en god stund. I tidligere søknadsrunder har Planica etter hvert vist sin støtte til Seefeld, som skal arrangere VM i 2019, i bytte mot at østerrikerne heier på sitt naboland i denne omgang. Nå jobber østerrikerne knallhardt i kulissene for å gjengjelde tjenesten.

Ettersom Oberstdorf noe overraskende fikk VM i 2021, der både Planica og Trondheim tilsynelatende var vel så gode kandidater, mener jeg det er mest riktig at Planica velges fremfor Trondheim i 2023. Spørsmålet er om man i det hele tatt er nødt til å velge, men dette kommer jeg tilbake til senere.

Et ski-VM i Slovenia ville vært viktig for internasjonal skisport, og den korte avstanden til både Østerrike og Italia mener jeg også bør telle i Planicas favør. Interessen for vinteridrett i nabobyene Villach og Tarvisio er det i hvert fall ikke noe å si på.

På generelt grunnlag mener jeg FIS bør være ekstra positive til alle utenfor Norden som søker om VM i nordiske grener, som det tross alt heter, med mål om å spre skiidretten til nye markeder eller styrke eksisterende. En VM-søknad fra USA eller Canada hadde naturligvis vært å foretrekke mer enn noe annet, og den tror jeg også snart vil komme, men i denne omgang håper jeg altså på Slovenia og Planica.

Bør innvilge to VM-søknader samtidig

Mens langrennshjertet sier Planica, sier imidlertid hodet Trondheim. Jeg tror Trondheim får VM i 2023, og det finnes selvsagt massevis av gode grunner for dette også. VM-gjengen i Trøndelag har en rekke spennende prosjekter på gang, og det norske langrennspublikummet er det ingen som slår. Se bare hva Trondheim leverer under Toppidrettsveka og det nyoppstartede Trondheim Skishow. Trønderne lengter etter å gjenoppleve VM-festen fra 1997!

Det finnes mange områder der FIS på ingen måte bør se opp til storebror IOC, men akkurat i dette tilfellet mener jeg den internasjonale skiverdenen bør se på hvordan IOC løste tildelingen av sommer-OL i 2024 og -28. Her fikk de to søkerne Paris og Los Angeles tommel opp samtidig, begge ble fornøyde, og sånn kan man selvsagt gjøre det i tildelingen av ski-VM i 2023 og 2025 også.

Skulle FIS lande på denne løsningen, som jeg mener er den optimale måten å gjøre det på, er jeg klar på at VM i 2023 bør vende tilbake til sine nordiske røtter i Trondheim, mens man igjen kan ta turen tilbake til en alpelandsby som Planica i 2025. Innen den tid gjelder det bare å krysse fingrene for at USA eller Canada ønsker å servere sine utøvere et ski-VM i 2027!​