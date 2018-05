Kinesiske Geely har på kort tid tatt en sterk posisjon innen bilbransjen. De snappet opp Volvo fra Ford for noen år tilbake, og har også lansert det helt nye bilmerket Lynk & Co.

Hjemme i Kina går salget av Geelys egne biler svært bra. Her utnytter de også stordriftsfordelene sine for alt de er verdt. Volvo-teknologi brukes både av Geely og Lynk, dermed får man ned utviklingskostnadene per bil.

"Inspirert" av Range Rover

Det siste eksemplet på det får vi i konseptbilen Icon som akkurat har blitt vist hjemme i Kina. Den er bygget på samme plattform som Volvos nye og kompakte SUV, XC40. Denne plattformen heter CMA og er utviklet i Gøteborg.

Evoque: Slik ser "originalen" ut.

Concept Icon skal vise hva Geely tenker rundt design på sine kommende modeller. Her er det ikke vanskelig å se hva man har latt seg "inspirere" av, konseptbilen har nemlig mye til felles med Range Rover Evoque. Særlig fra siden er likheten så stor at det nok får flere til å reagere hos det britiske merket.

Det er heller ikke første gang Range Rover opplever det fra Kina. De har forgjeves forsøkt å stoppe en bil ved navn Landwind X7 som i praksis er en ren blåkopi av Evoque, men til langt lavere pris.

Meget spesiell front, med noen av de smaleste frontlyktene vi noen gang har sett.

Dette er noe av det lekreste du får på fire hjul

Kommer til Europa?

Geelys sjefdesigner Guy Burgoyne har en fortid hos blant andre Volvo. Han skal ha latt seg inspirere av gammeldags datagrafikk og Geely bruker selv stikkord som "høyteknologisk" og "inspirerende" når de beskriver designet på bilen.

Foreløpig vet vi ikke om Geely har planer om å selge den i Europa. Men hvis de gjør det, er er det nærliggende å tenke produksjon i Belgia. Der bygges allerede Volvo XC40, snart får den selskap der av modellen 01 fra Lynk & Co.

Slik skal de bli størst i Kina

Stor og midtstilt infotainment-skjerm og et svært minimalistisk interiør.

Se video under: Også dette er en bil fra Geely

