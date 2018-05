Mona Moritzen Wenli (42) er en av deltakerne i årets sesong av Sommerhytta på TV 2.

Sammen med datteren Emilie Moritzen Wenli (19) kjemper hun om å vinne hytta som de pusser opp ved innsjøen Lyseren i Ytre Enebakk i Akershus.

Mona hadde lite erfaring med oppussing før hun ble med på TV 2-serien, og det fikk konsekvenser for henne:

Omtrent fire uker inn i innspillingen begynte hun å kjenne på smerter i hendene.

– Først tenkte jeg at jeg bare var sliten i hendene, siden jeg hadde brukt drill hele uka. Jeg brydde meg ikke særlig om det, selv om det var vondt. Men etter hvert begynte det å gjøre skikkelig vondt, og jeg mistet følelsen i flere fingre, forteller Mona til TV 2.

Lammet

I innspillingsuke syv var smertene så sterke at hun ikke klarte å håndtere verktøy. Hun hadde smerter helt opp til albuen i begge hendene.

– Det var ubehagelig og slitsomt. Av og til kunne jeg ikke kjenne hva jeg gjorde med hendene, siden de var helt lammet, sier Mona, som til vanlig jobber som helsesekretær.

Mona oppsøkte lege, og der fikk hun påvist karpaltunnelsyndrom. Det vil si at en nerve som går gjennom den såkalte karpaltunellen i håndleddet er i klem, ifølge NHI.

Dette fører til smerte og ubehag i hånden og fingrene. En årsak kan være overbelastning gjennom ensidige håndbevegelser. I Mona sitt tilfelle så var det trolig arbeidet med drillen som førte til skaden.

NYE VERKTØY: Det var trolig arbeidet med verktøyene som førte til skaden. Foto: Skjermdump TV 2

Trosset legens råd

42-åringen fikk beskjed fra legen at det eneste hun kunne gjøre var å holdene hendene i ro, og hun ble sykemeldt.

Men Mona følte at hun ikke hadde tid til å hvile. Hun og datteren hadde bestemt seg at de skulle gjøre alt for å vinne Sommerhytta.

– Jeg var borte to dager fra innspillingen, men jeg fant raskt ut at det ikke fungerte. Dette var vår drøm som vi skulle oppnå, så da kunne jeg ikke bare sitte hjemme og vente på at smertene skulle gå over, sier hun.

Datteren Emilie hadde fått med seg to andre familiemedlemmer som hjelpere, men Mona valgte å trosse legens råd og avbryte sykemeldingen etter kun to dager.

– Produksjonen sa at det var mitt valg, så jeg gjorde det på eget ansvar. Smerte er bare en følelse, så jeg måtte ignorere den. Så lenge jeg visste at det ikke var farlig å fortsette, så måtte jeg bare bite tennene sammen, sier hun.

LÆRT MYE: Mona og datteren Emilie hadde lite erfaring med oppussing før Sommerhytta. Foto: Skjermdump TV 2

Vurderte aldri å trekke seg

Da hun kom tilbake til Sommerhytta-innspillingen, måtte datteren Emilie ta mange av de tyngste arbeidsoppgavene.

– Jeg prøvde å hvile hendene så mye som mulig, også tok Emilie ansvar for de oppgavene som gjorde mest vondt for meg. Hun måtte ta alle tunge løft og stå for boringen. Hun var egentlig redd for å bore i kjøkkenflisene, men hun klarte seg kjempebra, sier hun.

Mona tror derimot ikke at skaden hennes påvirket deres sjanse i konkurransen.

– Vi fikk gjort det vi hadde planlagt, og det er mye takket være Emilie. Hun er helt fenomenal og utrolig flink, sier hun.

Moren og datteren vurderte aldri å trekke seg fra Sommerhytta, som ble spilt inn i løpet av ti uker på sensommeren og høsten i fjor.

– Jeg angrer ikke et sekund på at jeg var med. Det var skikkelig slitsomt, utfordrende og mye hardere enn forventet, men også helt fantastisk, sier Mona.

SKADET: Mona har fortsatt vondt i den venstre hånden. Foto: Skjermdump TV 2

Blir aldri helt bra

To måneder etter innspillingen begynte Mona å få tilbake følelsene i fingrene, men hendene hennes vil aldri bli helt bra igjen.

– Undersøkelser har vist at jeg er kronisk svekket i venstre hånd, hvor jeg har fått en kronisk senebetennelse i albuen. Men smertene er ikke så sterke, så jeg kan bruke hånden, bare ikke til tunge løft, sier hun.

Se Sommerhytta på TV 2 og TV 2 Sumo mandag til torsdag.