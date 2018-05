Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei. Jeg lurer på å kjøpe en 07 modell Daihatsu Siron med firehjulsdrift.

Bilen er gått 190.000 km, men pga registerkjede-havari ble det satt inn ny motor som nå er gått 40.000.

Jeg skal gi 22.000 for den, ferdig registrert. EU-godkjent nylig. Under prøvekjøring syns jeg at jeg hørte en lyd (drivverk?). Hvordan er disse bilene? Er det noe spesielt jeg må se etter? Håper på svar :) Mvh Thea

Benny svarer:

Hei Thea – klart du skal få svar! Daihatsu er det ikke så mange som spør om lenger. Ikke så rart, kanskje. Bilmerket kom til Norge i 1980, da med den lille tresylindrede Charade. Daihatsu forsvant nemlig stille og rolig fra Europa i perioden 2011 – 2013.

Men de solgte da brukbart med biler til å være et nisjemerke, i de årene de var her. Mange husker kanskje modeller som Charmant, Applause, Rocky, Terios og Sirion – for å nevne noen. Jeg jobbet også med Daihatsu i noen av årene jeg var bilmekaniker og kjenner bilene som ekstremt gode og driftssikre, med veldig få feil.

Men det er klart at årene gjør noe, selv med de beste bilene. Nå er Daihatsu et merke folk knapt reflekterer over. Det betyr på den annen side at man kan gjøre gode kjøp.

På en så gammel bil som det du har sett på her, er en litt nøyere undersøkelse helt klart på sin plass. Den ulyden du har hørt, bør man helt klart få lokalisert og eventuelt utbedret, før kjøp.

En fersk EU-godkjenning trekker opp, men jeg ville nok allikevel tatt en ekstra sjekk på slikt som bremser, forstilling og hjuloppheng. Da får man en liten pekepinn om hva slags utgifter som kanskje kan komme.

Rust bør men også se litt etter. Nedkant av dører, rundt hjulhusene bak og i overgangene mellom støtfangere og skjermer er steder det ofte kommer.

Banket konkurrentene

Interiøret er, som du sikkert har fått med deg, enkelt, setene korte og flate og man pøste vel ikke akkurat på med masse støyisolasjon heller ... Å si at disse bilene er enkle, er ingen overdrivelse.

1,3-liters motoren kommer fra Toyota Yaris og steller sjelden til bekymring. Ble det satt inn en helt ny motor i denne bilen – eller var det en brukt? Finnes det noe dokumentasjon på kilometerstanden om den var brukt? Det bør det helst gjøre, i alle fall når kilometerstanden er så oppsiktsvekkende lav.

Ellers har Sirion et enkelt, men velfungerende firehjulstrekksystem og tar seg overraskende godt fram. Presis styring og litt fast hjuloppheng gir den lille bilen en nesten litt sporty kjøreopplevelse.

Jeg husker fra tester da bilen var ny, at den fikk mye skryt og at den ofte banket konkurrenter fra Suzuki og Toyota.

Er bilen hel, pen og i god teknisk stand så tror jeg helt klart at dette kan være et bra og litt annerledes bil-kjøp. Lykke til!

