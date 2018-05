Bussjef Marte Classon (18) sier til TV 2 at det var tilfeldig at jentene fikk vite at det var deres russebuss som brant.

Classon hadde selv lagt igjen mobiltelefonen sin i russebussen, men da hun kom på skolen fikk hun se en video av at det brant i flere busser på Fornebu.

To busser ble totalskadd, en ble delvis utbrent og politiet melder at 15 - 20 biler også har fått sot- og røykskader.

Omlag 60 personer ble evakuert fra stedet, og en person fikk lettere skader.

Måtte gå ut

Jentene tenkte først at det var synd på de som nå mistet russebussen sin da de leste om brannen i nyhetene.

Så fikk de se bildene av bussene som hadde brent.

– Da så vi at det var vår buss som hadde brent opp, sier hun til TV 2.

– Vi måtte gå ut av timen hele gjengen, og prøve å takle det på en god måte, legger hun til.

Ingen av russejentene var til stede i bussen på Fornebu da det brant.

– Vi var slitne i går og hadde hviledag, forteller bussjefen.

Jentene fra Nesodden har leid garasjeplass på Fornebu, hvor det brant onsdag morgen. Dit ble bussen kjørt tilbake etter hver gang den hadde vært ute.

Marte Classon er bussjef på Soft City, som brant på Fornebu onsdag morgen. Foto: Privat

Totalt ødelagt

Jentegjengen har ikke vært på Fornebu og sett på skadene. Det er fortsatt uklart hvordan brannen startet, men to av bussene som stod på stedet ble helt utbrent.

Én av dem var jentenes buss, Soft City.

– Den er totalt ødelagt, alt er brent opp, forteller Classon.

Det er to uker igjen av russetiden, men jentene fra Nesodden fikk i dag morges en kraftig støkk i sin russefeiring. Resten av russetiden må de belage seg på å henge seg på andre som skal ut og rulle.

– Vi er bare tretten stykker, som har jobbet veldig hardt for å få til dette, sier Classon.