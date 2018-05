Og Maren Lundby får selskap av Silje Opseth og Anna Odine Strøm når kvinnelandslaget utvides fra én til tre hoppere.

Det var hovedtrekkene da Norges Skiforbund onsdag presenterte verdenscuplagene i hopp foran VM-sesongen.

En som må vente er kometen Marius Lindvik (19). Hoppledelsen mener Frogner-gutten har godt av ytterligere ett år på B-landslaget (toppidrettssatsingen).

Korsbåndsmareritt

Andreas Stjernen har vurdert å legge opp etter sesongen. Sprova-hopperen måtte gå noen runder med seg selv før han bestemte seg for å bli med videre.

Det var også usikkert om skadeforfulgte Kenneth Gangnes ville beholde landslagsplassen når han gjør comeback for fjerde gang etter korsbåndoperasjon.

– Vi er veldig glade for at Andreas Stjernen fortsetter. Vi har også troen på at Kenneth Gangnes kommer tilbake i verdenstoppen etter skade. Da er det hensiktsmessig å ha han i det miljøet der de beste resultatene leveres, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB.

Gangnes var verdens tredje beste hopper i 2015/16-sesongen. Siden har det bare vært trøbbel. To ganger har korsbåndet røket. Dermed er Kolbukameratene-hopperen oppe i hele fire korsbåndskader i karrieren.



Herrelandslaget utvides til sju hoppere når Granerud rykker opp til fast A-landslagsplass.

– Vi ser at Granerud har hatt en veldig fin utvikling. Han viser at han tidvis har et ekstremt høyt nivå inne. Nå skal vi løfte ham til nye høyder, fortsetter sportssjefen.

– Det betyr mye, både sportslig og økonomisk. Den sportslige oppfølgingen er bedre på A-laget og de har et større apparat som kan plukke opp ting jeg kan bli bedre på. Og satsingen er gratis. Det hjelper mye å slippe å bruke alle pengene jeg tjener på å fortsette å være skihopper, sier Granerud.

Heretter slipper han å betale egenandelen på 50.000-75.000 kroner for å være med på rekruttlandslaget.

I tillegg er Daniel-André Tande, Johann André Forfang, Anders Fannemel og Robert Johansson selvsagt med videre.

VM-revansj

​Maren Lundby var Norges beste hopper sist sesong. Bøverbru-jenta banket til med OL-gull og seier i verdenscupen sammenlagt. Gullsesongen sto i kontrast til 2017-VM da 23-åringen ble nummer fire i Lahti.

– Mitt hovedmål for 2018/19 er VM-gull. Revansjlysten er stor, og jeg har fortsatt ingen individuell VM-medalje, sier Lundby til NTB.

Kolbukameratene-hopperen gleder seg stort over at hun ikke lenger blir ensom svale på kvinnelandslaget, selv om hun sist sesong hadde med seg både Opseth og Strøm i mange renn.

– Jeg gleder meg litt til å ikke bare ha guttehumor rundt frokostbordet, humrer den olympiske mesteren.

Strøm satte karrierebeste med sjuendeplass i Holmenkollen og Oberstdorf sist vinter. Nå blir hun og Opseth fast inventar på landslaget.

–Tidenes sterkeste jentelag som Norge har mønstret. Vi har ei som skal forsvare at hun er verdens beste jente og to talenter som er blant de 20 beste i verden, sier Bråthen.

– Morsomt å få lov til fortsatt å være en del av det laget som reiste rundt i vinter. Dette blir gøy, sier Alta-hopperen Anna Odine Strøm.

Hospitanten rykker opp

​Opseth, som hopper for Holeværingen på Ringerike, har vært hospitant de siste sesongen.

– Det å få offisiell plass på laget betyr mye. Jeg har vært med som hospitant i to år, men å få A-lagsstatus betyr at ledelsen har tro på meg og tillit til meg.

– Målet for sesongen er selvsagt å ta nye steg mot toppen, samtidig som jeg har veldig lyst til å ta en plass på mix-laget i VM. Det kan bli hardt, ettersom jeg regner med Anna også har lyst på den plassen, men jeg er klar for fight, sier Opseth til NTB.

