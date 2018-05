«Ok, så Årets Mamma-prisen går definitivt ikke til meg i dag», skriver britiske Rebecca Brett (24) på Facebook.

I et innlegg som på bare noen dager er blitt delt nærmere 200.000 ganger, forteller hun om tabben hun gjorde i butikken.

Hun forteller at datteren Ava tryglet om å få en type pasta hun hadde sett bli solgt i en bod utenfor matbutikken.

«Jeg kjøpte den, lagde den til jentene til lunsj i dag, og syntes at den så litt rar ut, så på emballasjen, og DET ER PENISPASTA. Hvordan kunne jeg ikke se det da jeg lagde den? Treåringen og hun på syv måneder sitter akkurat nå og spiser hver sin skål med peniser til lunsj. Livet», skriver Rebecca i innlegget.

HAR GÅTT VIRALT: Rebecca sammen med lille Ava, ektemannen Simon og syv måneder gamle Emilia. Foto: Rebecca Brett/Facebook

Rebecca har lagt ut bilder av barna som spiser pastaen med den falloslignende utformingen.

Brøt ut i hysterisk latter

Til Evening Times sier Rebecca, som bor i den lille byen Dunstable i Bedfordshire, at hun ble forskrekket da hun skjønte hva barna spiste.

– Det var en hektisk morgen, og jeg bare kjøpte det uten å tenke. Da jeg så Ava med den lille penisen i hånda, sank hjertet mitt, men så brøt jeg ut i hysterisk latter av tabben, sier hun.

Siden Rebecca la ut innlegget 28. april, har 180.000 kommentert det. Hun sier at hun ble tatt på senga av all oppmerksomheten tabben har fått.

– Jeg la det ut på Facebook fordi det er det dummeste jeg noen gang har gjort, og jeg trodde at vennene mine ville sette pris på det. Jeg trodde aldri at det skulle gå viralt, sier hun til nettstedet.

Får støtte og kritikk fra andre foreldre

Mange kommenterer at de ler godt av historien, og forteller at de kunne ha gjort den samme tabben selv.

Flere foreldre stiller spørsmål ved barnas kosthold, og skriver at Rebecca ikke burde gi barna sine pasta i det hele tatt.

I en oppdatering slår småbarnsmoren tilbake mot det hun kaller «foreldre-predikanter», og forteller at hun ikke forventet at historien hennes skulle gå viralt.

«Redigert: Bare for å ha sagt det, forventet jeg ikke at dette skulle gå viralt. Barna mine er kresne og liker ikke at ting er i nærheten av hverandre. De spiser åpenbart mer enn bare pasta, og har et balansert kosthold, takk, alle foreldre-predikanter der ute som føler at de må fortelle meg hvordan jeg skal oppdra mine egne barn».

Baksiden av viral-medaljen

I et nytt innlegg slår Rebecca også tilbake mot de som påstår at penispasta kun selges i sexbutikker, og hun ser seg derfor nødt til å forklare at pastaen ble kjøpt i en salgsbod utenfor matbutikken.

«I hovedsak er meldingene jeg har fått fine, men noen er helt utrolig slemme. Jeg antar at det er min feil at jeg offentlig delte noe jeg syntes var morsomt. Uansett vil jeg si til alle de foreldrene som sier at jeg er en dårlig foreldre: Jeg kunne ikke brydd meg mindre. Barna mine er glade, friske og høyt elsket. For noen FANTASTISKE rollemodeller dere er overfor deres egne barn ved å være slemme mot noen du ikke kjenner på nett».