Tiltalen ble tatt ut i januar. Der skrev statsadvokaten hva de mener at skjedde i Tromsø like før klokken to natt til søndag 24. september i fjor:

En drosjesjåfør hadde plukket opp en kvinnelig kunde i 20-årene i sentrum av byen. Like ved politihuset i byen skal kvinnen ha blitt voldtatt av sjåføren.

Hun var ifølge tiltalen så beruset at hun ikke var i stand til å motsette seg handlingen.

Sjåføren har hele veien nektet for å ha begått noen voldtekt.

Egentlig skulle han møtt i Nord-Troms tingrett i dag, onsdag, men nå er saken henlagt.

Ny forklaring endret saken

Forrige torsdag, seks dager før rettssaken skulle begynne, informerte statsadvokat Hugo Henstein om at påtalemyndigheten har besluttet å henlegge saken på bevisets stilling.

– Etter at tiltalen ble tatt ut, kontaktet tiltalte politiet og avga ny forklaring. Det førte til at nye etterforskningsskritt ble gjennomført, og på bakgrunn av dette valgte vi å henlegge saken på bevisets stilling, sier statsadvokat Hugo Henstein til TV 2.

Til å begynne med nektet drosjesjåføren å ha hatt seksuell kontakt med den kvinnelige passasjeren. Etter hva TV 2 forstår, skal han i det nye avhøret ha forklart at at de hadde seksuell kontakt, men at denne var frivillig.

Basert på de nye opplysningene, konkluderte påtalemyndigheten med at saken ikke var sterk nok til å bli ført for retten.

– Min klient er forferdelig lettet. Han har vært langt nede, sier mannens forsvarer Bjørn Morten Litveit Hansen.

Står ved forklaringen sin

Kvinnens bistandsadvokat, Helen Jenssen, ønsker ikke å kommentere hvordan hennes klient reagerer på henleggelsen. Kvinnen har ikke endret forklaring: Hun har hele veien sagt at hun ble utsatt for en voldtekt i drosjen.

– Vi konstaterer at saken endte slik. At den henlegges på bevisets stilling betyr at ingen av forklaringene kan utelukkes helt, sier Jenssen.

– Min melding som bistandsadvokat er at man ikke må kvie seg for å anmelde en voldtekt. Har man opplevd et overgrep, så er det viktig å anmelde og la politiet vurdere saken, sier hun.

Drosjesjåføren ble fratatt kjøreseddelen sin mens saken var under etterforskning, og han har dermed ikke vært i jobb på lenge. Det er nå opp til politiet om han har får seddelen tilbake.

Begge parter kan anke henleggelsen.