– I ettertid var det rart og absurd å høre om andre som fikk bil og bunad i konfirmasjonsgaver. For meg var det jo helt utenkelig, forteller Malin Solberg Lyngen (23) til TV 2.

Det er åtte år siden hun konfirmerte seg sammen med andre jevnaldrende i en kirke i Oslo. Men hun husker fortsatt hvordan det var å feire konfirmasjonsdagen på stramt budsjett.

Presten betalte

Malin har vokst opp i en kommunal bolig på Sagene i Oslo med faren. Han fikk eneomsorg for henne, ettersom moren var rusavhengig. Familien på to hadde dårlig råd, og faren levde på sosialstønad gjennom hele oppveksten til Malin.

– Jeg hadde en snill, god prest som betalte for selve konfirmasjonsopplegget, med konfirmasjonsleir og så videre. Så jeg hadde en god opplevelse før selve konfirmasjonsdagen, sier hun.

Faren hadde ikke råd til å arrangere en egen konfirmasjonsfeiring for Malin, men ordnet det slik at hun fikk feire med tremenningen sin.

– Vi hadde jo ikke råd til å leie lokale eller noe sånt. Jeg husker festen som kjip og kjedelig. Det var hans fest, som jeg også fikk være med på. Men det føltes jo ikke helt som en feiring for meg.

– Jeg husker at det var et stort gavebord med kun gaver og kort til tremenningen min. Selv fikk jeg 5.000 kroner og en brukt datamaskin, forteller hun.

TIDLIG VOKSEN: Malin konfirmerte seg i en kirke i Oslo for noen år siden. Hun skjønte tidlig at det var økonomiske forskjeller blant henne og jevnaldrende. Foto: Lovise Gangnes/TV 2

– Lett å lyve

For Malin føyer konfirmasjonsdagen seg inn i rekken av opplevelser i barndommen som ble preget av dårlig økonomi.

– Heldigvis var jeg i et miljø hvor konfirmasjonen ikke var en veldig stor greie. Det var ikke veldig stort gave- eller pengefokus, så jeg skilte meg nok ikke ut. Men jeg tror mange unge kan ha vanskelige opplevelser på grunn av dette, sier hun.

– Hvis man er i miljøer hvor mange har store konfirmasjonsfester og man vet at man ikke får det selv, så kan det være veldig vondt. Det er helt vilt hvor mye gaver og penger noen får til konfirmasjonen. Da kan det være veldig lett å ty til løgner, tror hun.

Selv har Malin løyet mye for å dekke opp om sin egen økonomiske situasjon gjennom årene. Var hun invitert i bursdager eller overnattinger som barn, kunne hun ofte lyve om et besøk til farfaren.

– Pappa måtte søke barnevernet om penger til bursdagsgaver, og det var ikke alltid man fikk. Når alle kom med store, fine gaver, og du med en liten ting, så var det lett å ikke føle seg god nok. Dessuten hadde jeg ofte ikke de nyeste, kule klærne, forteller hun.

– Ikke noe man vil prate om

Likevel understreker hun at situasjonen også ga henne en god bevissthet om penger fra tidlig alder.

– Jeg lærte meg fort hva penger handlet om. Det var ikke bare å be om penger og kjøpe det man ville, som andre ungdommer kanskje gjorde. Jeg visste at pappa ville gi meg alt han kunne, men han hadde ikke penger til det, sier hun.

– Pappa har alltid tenkt at har vi melk og brød, så har vi det vi trenger, fortsetter hun.

Gjennom organisasjonen Voksne for Barn har Malin også kommet i kontakt med andre barn som har vokst opp i hjem med dårlig økonomi.

– Det er vanskelig både for voksne og barn. Mange jeg vet om har måtte velge mellom matpakke eller middag fordi foreldrene ikke har råd til begge deler. Også er det en skam rundt det, dette er jo ikke noe man vil prate om, sier hun.​

Dårlig samvittighet

Organisasjonen Voksne for Barn forteller at markeringer som konfirmasjon kan være flaut og skamfullt, og føre til dårlig samvittighet både hos foreldre og unge hvis man har dårlig råd.

For voksne er det gjerne vondt å ikke kunne møte forventninger, mens unge gjerne får dårlig samvittighet for å ha krevd for mye.

Organisasjonen oppfordrer foreldre til å snakke med ungdommer om hva slags konfirmasjonsmarkering de ser for seg på forhånd.​

– Hvilke forventninger har barna og foreldrene til konfirmasjonen? Hva er det som er viktig med denne feiringen? En åpen dialog om forventningene kan forhåpentligvis bidra til at man slipper å føle press eller skuffelse. Kanskje ikke penger og stor fest er det viktigste med en sånn dag, men heller kvalitetstid med dem man er glad i, sier Vera Thorvarsdottir til TV 2.

Har man dårlig råd, er det også lurt å prøve å benytte seg av nettverket man har.

– Kanskje man sammen kan finne en god løsning på hvordan dagen kan bli best mulig uten at det skal koste så mye. Når det kommer til selve feiringen så kan man delegere ut oppgaver til familie og venner. Har man et nettverk rundt seg så er det helt sikkert mange som ønsker å bidra med kaker, mat eller andre ting det kan være behov for, sier hun.

Vil hjelpe andre barn​

I dag har Malin lærlingplass i en barnehage, for å utdanne seg til barne- og ungdomsarbeider. Motivasjonen er å bidra til at barn med vanskelige oppvekstforhold opplever å bli sett av voksenpersoner.

– Det trenger ikke være så mye, kanskje bare å få øyekontakt med barnet for å vise at man er her og opprette tillit. Det viktige er å være tidlig ute. Jo flere voksenpersoner du møter som ikke gir deg oppmerksomhet eller tillit, jo verre er det å spørre om hjelp senere i livet, sier hun.

– Jeg føler at meningen med livet mitt er å hjelpe andre barn.