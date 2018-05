Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei. Vi har gitt bort var gamle bil til datter og svigersønn, så nå trenger vi råd for nytt bilkjøp. Vi ser for oss en demo / bruktbil som er maks 1,5 år gammel og som ikke har gått mer enn 10.000-15.000 kilometer.

Jeg kjører 17 km hver dag (en vei) til jobb, mens gubben nettopp har blitt pensjonist, men han bruker bilen til litt småkjøring i hjemområdet på kveld / ettermiddag. Altså mye småkjøring for oss.

Vi har hytte i Vestfold som vi er mye på om sommeren og ingen av oss er klare for elektrisk bil. Men vi har snakket om en slik som kan brukes litt på strøm og som bruker bensin på lengre turer.

Vi vil ha en mindre bil enn VW Passaten vi hadde og en enkel, ikke for dyr og grei bil som ikke må på verksted i tide og utide.Men samtidig litt moderne og sikker. Nå er vi spente på godt begrunnede tips til oss! Mvh. Elisabeth.

Benny svarer:

Heisann! Slik du beskriver kjøremønsteret, høres det for meg ut som det er bortimot helt perfekt med en ladbar hybrid. Altså en bil som kan kjøre kortere distanser på strøm. Perfekt til jobbkjøring og kjøring i nærmiljøet. Er dere flinke til å lade vil trolig det meste av småkjøringen kunne gjøres elektrisk.

Mens på lengre turer, behøver dere ikke å bekymre dere for lading og rekkeviddeangst.

VW Passat og Kia Optima er sammen med Audi Q7 blant de med lengst elektrisk rekkevidde på markedet, men de er store og dyre. VW Golf eller Audi A3 e-tron er andre mindre, billigere biler – og gode valg.

Om man klarer å svelge ett litt utfordrende utseende, så mener jeg at Toyota Prius som ladbar hybrid kanskje er klassens beste valg nå. Den går over 50 kilometer elektrisk. Den har også varmepumpe, som bidrar til lang rekkevidde også på vinterstid, og et varmesystem som gjør at den kan kjøres elektrisk helt ned til rundt minus 20 grader. Disse systemene er det flere av konkurrentene som mangler.

Koster under 300.000 kroner

Spesielt dashbord, noen vil nok føle at dette trenger litt tilvenning.

Dessuten har den en ganske moderat bensinmotor når den ikke går på strøm. Noen av de andre har kraftige bensinmotorer og dermed ditto drivstofforbruk når bilen kjøres på bensin. Dessuten har Toyota Prius en legendarisk god driftsikkerhet og vil trolig gi dere et enkelt og forutsigbart bilhold.

Om vi skal pirke litt i det negative, så har jo bilen som nevnt et design som utfordrer, den preges også at et noe enkelt interiør som kanskje ikke alle liker. Det samme gjelder de senterplasserte instrumentene.

Det må også nevnes at den ladbare Priusen her en god del mindre bagasjerom enn den alminnelige. Vi snakker om 360, kontra 502 liter. Det smaker litt "etterpå-løsning".

Ut over det er det ikke så mye å sette fingeren på.

Du vil få en godt utstyrt bil fra 2017 som ikke har gått langt, til under 300.000 kroner. Av en eller annen grunn så har ikke denne Prius-utgaven solgt veldig mye her i Norge. Prius var jo ellers en stor slager i mange, mange år.

Det overrasker meg litt at Toyota kanskje har klassens beste ladbare hybrid, men velger å ikke fortelle det til noen. Dette til tross – det ligger noen slike biler til salgs og jeg tror man kan gjøre gode kjøp her. Lykke til med bilkjøp!

