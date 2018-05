Det skjer ikke så ofte, men av og til dukker det opp noe som kan minne om strøkne eksemplarer av Mitusbishis kanskje mest hårete sportsbil: 3000 GT VR4.

Den ble vist som konseptbil første gang i 1989 – og kom på markedet året etter.

Ok, så har Lancer Evo-modellene fått en helt annen status, mye takket være rally-innsatsen og en viss Tommy Mäkinen.

Men 3000 GT var virkelig en bil som satte en ny standard – blant annet takket være et veldig stilig design, en rekke innovative løsninger. Her var det dobbel turbo (ikke hverdagslig på starten av 90-tallet!), mulighet for justerbart understell (bilen senker seg blant annet automatisk ved 120 km/t), 4WD, firehjulssving og aktive spoilere både foran og bak.

Nå er en uvanlig godt holdt utgave til salgs i Norge. 1999-modellen blir din for rundt 300.000 kroner.

Rått, rødt og rimelig

Bilen som ligger til salgs nå, er sort. Det er ikke så vanlig, da de fleste av GTene er røde. Merk det personlige skiltet - som altså følger eier og ikke bilen. Faksimile: Finn.no

Nummer 281 av 287

Prisantydningen i annonsen er 329.000 kroner, for bilen som bare skal ha rullet 34.000 kilometer. Men selger virker å være åpen for seriøse bud.

Bilen har åpenbart blitt tatt godt vare på. Og er supersjelden. Dette er èn av bare 287 eksemplarer som ble produsert med rattet på "riktig" side - for det amerikanske markedet.

Her er vi helt på tampen av livsløpet til 3000 GT. Bilen vi omtaler er nummer 281 av de siste 287 produserte.

Få eiere

Selv om den har rukket å bli nesten 19 år gammel, har den bare hatt tre eiere. Èn i USA - fram til den ble importert til Norge i 2009. Og samme eier i Norge fram til 2017.

For å gjøre bilen enda litt hvassere er det satt på 18" felger, større intercooler, radiator, KW variant3 coilovers og nytt eksosanlegg.

Men alt av originale deler følger med og er lett å sette tilbake igjen, loves det i annonsen. Det er verdt å ta med seg. For i klassiker-markedet er det gjerne de originale bilene som henter den beste prisen.

Det er ikke bare lyden fra bilen som er oppgradert. Ny stereo er også satt inn. Men igjen: De originale Infiniti-høyttalerne og spilleren følger med.

Godt dokumentert

Det følger med en hel perm av info og kvitteringer på bilen, samt Carfax-rapport som viser bilens historikk i USA.

– Bilen tør jeg påstå er strøken og er like pen under som utenpå, hevder selger i annonseteksten. Bildene tilsier i alle fall at dette er et meget pent eksemplar av bilen.

3000 GT er for øvrig ulik mange andre hårete sportsbiler fra 90-tallet, på den måten at den er god på driftssikkerhet. Mitsubishi roter ikke med slikt!

Se opp for

Likevel: Det er ting å se opp for. Blant annet er girkassene kjent for å streike. Det ble noe bedre fra 1994-modellene, men fremdeles verdt å sjekke nøye før kjøp.

Det samme gjelder firehjulssving og det justerbare understellet – alt sammen er ting som koster flesk hvis det må repareres.

Men når alt fungerer, har du en skikkelig 90-tallshelt, med et seriøst fraspark. 0-100 km/t ble levert på 5,5 sekunder originalt, mens toppfarten er hele 280 km/t.

