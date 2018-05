Gjennom TV 2-dokuserien Bloggerne har TV-seerne fått et innblikk i forholdet mellom bloggeren Kristine Ullebø (21) og kjæresten Fabian Venjar Raae (26).

Nå er forholdet deres over, bekrefter Ullebø på sin egen blogg.

«Det er helt over, og selv om jeg elsker han vil jeg aldri se han igjen», skriver hun i et blogginnlegg torsdag.

Tirsdag la hun også ut to bilder på Snapchat hvor hun antydet bruddet.

«Klarte endelig å komme meg ut av forholdet. Takk for all støtte, visste ikkje at eg hadde så masse kjærlighet rundt meg», skrev hun til et bilde av seg selv.

«Har grått så masse i stillhet dei to siste åra. No skal eg plukke opp bitane og finne tilbake til den livsglade Kristine», skrev hun videre.

Verken Ullebø eller Raae har besvart TV 2s henvendelser om bruddet.

Ble nylig samboere

Ullebø og Raae har vært kjærester i litt over ett år. I februar i fjor presentere hun Fabian for sine blogglesere med innlegget «Jeg er forelska», og siden den tid har han vært mye å se på bloggen og i TV-serien Bloggerne.

For en måned siden bekreftet Ullebø til TV 2 at hun og Raae hadde blitt samboere. Hun fortalte at det var naturlig for dem å bli samboere og ta forholdet til et nytt nivå.

– Jeg og Fabian har det veldig fint. Det er veldig hyggelig å bo sammen, sa hun til TV 2 da.

TV-PROFILER: Gjennom TV 2-serien Bloggerne har seerne fått et innblikk i forholdet til Kristine Ullebø og Fabian Venjar Raae. Foto: Skjermdump TV 2

Kritikk fra leserne

I forrige sesong av Bloggerne fikk TV-seerne innblikk i starten av forholdet deres. Da var det mye kjærlighetsdrama, blant annet en heftig krangel på hennes 20-årsfest.

Paret måtte tåle mye kritikk fra bloggleserne i starten av forholdet. Ullebø har tidligere skrevet på bloggen at leserne mente at hun forandret seg etter at hun møtte Fabian, og flere kommentarer gikk på at han ikke var bra nok for henne.

Til TV 2 har hun tidligere fortalt at det var vanskelig for henne at så mange av hennes blogglesere kommenterte hennes kjærlighetsliv i starten av forholdet.

– Det er vanskelig at noen skal mene noe om det som står deg aller nærmest. Kjærligheten er noe man kun kan føle på selv. Det er ingen andre som vet hvordan jeg har det inni meg, sa hun.

TV-profil

Ullebø har en av Norges mest leste blogger. Ifølge Blogglisten.no har hun omtrent 10.000 daglige lesere.​

Denne våren er hun aktuell i den åttende sesongen av Bloggerne på TV 2. I det som er hennes tredje sesong av dokuserien, får TV-seerne innblikk i hennes hverdag som blogger og modell, samt hennes forhold til Fabian.

​Se Bloggerne på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo mandag til torsdag.

.