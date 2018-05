For noen år siden fikk artist og komiker Alex Rosén en skremmende opplevelse. Hendelsen skjedde etter en fest i Oslo, mens Rosén var på turné.

– Jeg havnet på et nachspiel på Kampen i Oslo. Der var det veldig hyggelig helt til jeg kom til toalettet, hvor det satt en kvinne med sprøyta i armen, helt blå, forteller Rosén.

Han forteller at synet som møtte ham var sjokkerende.

– Jeg nølte veldig med hva jeg skulle gjøre. Så slo det jeg hadde lært om førstehjelp inn, at jeg kunne holde liv i henne selv om ikke hjertet slo, sier han.

Rosén tok ut sprøyten av kvinnens arm og la henne ned på gulvet. Så begynte han hjertekompresjoner og munn-til-munn-metoden.

– Det tok ikke lange tiden før hun gikk for egen maskin. Hun kom seg ganske fort, men fordi hun hadde overdose hadde hun mye heroin i blodet, og falt derfor om igjen. Jeg tror hun døde kanskje syv-åtte ganger, sier han.

Slik gjør du hjerte-lunge-redning (HLR): Se etter tegn til liv

Rist forsiktig i pasienten og rop «Er du våken?»



Gi frie luftveier: løft opp haken ved hjelp av to fingre legg en hånd på pannen og bøy hodet bakover



Sjekk om pasienten puster normalt i inntil 10 sekunder



Puster ikke normalt? Rop etter hjelp



Ring 1-1-3 og sett mobiltelefonen på høyttaler



Gi 30 brystkompresjoner: Trykk midt på brystet midt mellom brystvortene. Trykk ned minst 5 cm. Trykk med en takt på 100 kompresjoner pr. minutt.



Gi deretter 2 innblåsinger



Fortsett med 30 brystkompresjoner og 2 innblåsinger (30:2) helt til ambulansepersonell eller annet redningspersonell tar over.



Kilde: Røde Kors



– Det var veldig sterkt psykisk, jeg gråt hele tiden. Tårene rant og jeg var ganske fortvilet under denne sekvensen, sier han.

Etter hvert kom ambulansepersonell som ga kvinnen adrenalinsprøyter, slik at hun kom til seg selv. Roséns innsats reddet trolig hennes liv. Han forteller at den sterke opplevelsen preget ham etterpå.

– Jeg skjønner at mange folk nøler i en sånn situasjon og får litt hetta, sier han.

Fire av ti tør ikke

Resultater fra en Røde Kors-undersøkelse viser at mange nordmenn er usikre på hvordan de skal utføre førstehjelp.

– Fire av ti i befolkningen sier at de ikke tør å gå rett på og utføre livreddende førstehjelp. Blant de unge er tallene enda lavere, det er tre av ti, sier Robert Mood, president i Røde Kors i Norge.

Mood peker blant annet på skolen, foreldre og arbeidsplasser som viktige læringsarenaer for å løfte nivået på førstehjelpskunnskaper og gjøre folk tryggere.

– Livreddende førstehjelp er ferskvare- Hvis du cirka hvert tredje år går gjennom oppfriskning for livreddende førstehjelp, så har du en trygghet som gjør at du tør å gå på, sier han.

– Ikke bli stående

Ved livreddende førstehjelp skal man vekselsvis utføre 30 hjertekompresjoner og to munn-til-munn-blås. Mood forteller imidlertid at man ikke skal henge seg for mye opp i tallene ved en nødsituasjon.

– Du skal ikke bli stående og tenke på om det er 15 kompresjoner og fem blås – det er ikke det du skal tenke på. Det er mye viktigere å gjøre noe, enn å ikke gjøre noenting. Det er de første minuttene før ambulansen kommer, at du faktisk kan redde et liv og holde liv i et menneske, sier han.

Også Roséns klare oppfordring er å ikke la seg skremme av faren for å gjøre noe feil.

– Du skal ikke tenke så mye, du skal bare kaste deg på og gjøre det du tenker er riktig. Det er viktig å gjøre noe, for du har dårlig tid, sier han.