Manchester United-spillerne hadde tatt på seg finstasen da de årlige utmerkelsene skulle deles ut tirsdag kveld.

David de Gea ble ikke overraskende både sesongens spiller og sesomngens spiller stemt frem av spillerne selv. Sistskansen har holdt nullen i 17 kamper og har reddet godt over ti poeng for de røde djevlene denne sesongen.

Kategoriene det skulle deles ut priser i var klart på forhånd, men underveis overrasket José Mourinho med en improvisert pris.

Til de fremmøttes forbauselse delte Mourinho ut managerens spiller for sesongen.

Den gikk noe overraskende til unggutten Scott McTominay.

– Det sto mellom ham og Nemanja Matic. Allerede i mars 2017 sa Matic til meg at han ville spille for Manchester United. Han fikk det til å skje. Matic har vært veldig jevn og viktig for balansen i laget. Jeg skulle velge ham, men så at Scott ikke fikk noen av utmerkelsene for unge spillere. Da endret jeg mening, for det er ikke akseptabelt. Han har gjort alt. Han startet sesongen i akademiet og endte opp med å spille storkamper i Premier League. Denne gutten kan ikke reise hjem uten en utmerkelse, tenkte jeg, sier Mourinho.

– For meg handler det ikke om unge eller eldre spillere. Det handler om kvaliteten i personlighet, og denne gutten har alt. Det er bra for de yngre guttene i akademiet å ha et eksempel å strekke seg etter. Vi vet det er viktig å ha spillere som Jesse Lingard og Marcus Rashford. Dette er spillere som vokste opp med klubben og har rett profil. Scott viser at drømmen fortsatt lever, sier han.

McTominay var naturlig nok svært overrasket over utmerkelsen.

– Det kom som en overraskelse. Det er en gedigen ære, og jeg er henrykt over at manageren valgte meg. Jeg ser virkelig fremt til de tre siste kampene og cupfinalen. Man har mål og ambisjoner, og noen ganger blir disse overgått. Det har vært et utrolig år for meg. Jeg har spilt 20 kamper, og neste sesong vil jeg spille enda flere, sier han.



Kåringene:

«Sir Matt Busby Player of the Year»: David de Gea.

Årets spiller stemt frem av spillerne: David de Gea.

Managerens årets spiller (improvisert pris): Scott McTominay.

«Jimmy Murphy Youth Team Player of the Year» (årets U18-spiller): Tahith Chong.

«Denzil Haroun Reserve Team Player of the Year» (årets U23-spiller): Demi Mitchell.

Årets mål: Nemanja Matic (Crystal Palace borte)

Spesialutmerkelse: Michael Carrick.