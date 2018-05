Se høydepunkter fra kampen i videovinduet øverst på siden!

– Ja, den var borti hånden min. Det var straffe. Det var en hånd på ballen inne i sekstenmeteren. Men som jeg har sagt før, snakker jeg ikke om dommerne når de gjør feil mot oss, så jeg snakker ikke om dem nå heller, sa Marcelo til pressen etter den heseblesende semifinalen på Santiago Bernabéu.

– Ingen straffe? Kom igjen

Dersom dommer Cuneyt Cakir og hans assistenter hadde pekt på straffemerket etter at innlegget fra Joshua Kimmich traff hånden til Marcelo like før pause, kunne utfallet av bataljen mellom Bayern München og Real Madrid blitt et helt annet.

Ett bortemål til ville nemlig sendt Bayern videre.

At dommeren ikke dømte straffe opprørte flere av Bayerns hjemmesittende spillere. Arturo Vidal tok til sosiale medier for å vise sin frustrasjon med dommerens vurdering.

– Jævla straffe, skrev Vidal med en sint emoji.

Chileneren la også ut et bilde på Instagram-stories etter kampen der han omtalte Real Madrid-spillerne som mus.

SOSIALE MEDIER-RASERI: Arturo Vidal skulle nok helst vært på banen på Santiago Bernabéu sammen med lagkameratene.

Også Jerome Boateng, som ble strekkskadet i oppgjøret i München forrige uke, skjønte lite av dommerens valg om ikke å tildele Bayern straffe.

– Ingen straffe? Kom igjen, skrev Boateng på Twitter.

– Vi var best

Bayern måtte klare seg uten fem av sine nøkkelspillere, Boateng, Vidal, Manuel Neuer, Arjen Robben og Kingsley Coman, i semifinalen i Madrid. Likevel mener Jupp Heynckes at hans utvalgte burde stått igjen som seierherrer.

– Dersom du ser begge kampene under ett, er det ganske tydelig at vi var det beste laget. Men vi var likevel ikke i stand til å nå finalen. Jeg er veldig, veldig skuffet over resultatet. Dersom du ser på kampen som ble spilt i dag, spilte begge lagene veldig bra. En strålende fotballkamp. Det var verdensklasse. Vi dominerte, og jeg mener at de må takke Keylor Navas for hans prestasjon. Han var spektakulær, sier Heynckes.

For kampen var preget av sjanse etter sjanse etter sjanse og et forrykende angrepsspill fra begge lagene. Navas storspilte til tross for at han av mange er blitt kritisert og beskrevet som for dårlig for et lag av Real Madrids kaliber.

– Jeg spiller ikke "mind games" med noen. Jeg vil nyte dette. Jeg kan dra lykkelig hjem nå. Familien min venter på meg. I tillegg er det mange folk i Madrid, i Costa Rica og over hele verden som støtter meg, sier Navas.

– Jeg trenger ikke å si noe til noen andre enn de som støtter meg. Vi skal spille enda en finale. Tre på rad. Vi må respektere motstanderen, men vi ønsker å vinne.

En slitsom kamp, innrømmer Real Madrid-trener Zinedine Zidane.

– Det var en gal kamp, men samtidig vakker. Det har vært vakkert for fansen og for fotballen. Må må gratulere rivalene våre, fordi de gjorde en strålende jobb. Vi begynte kampen med litt problemer, vi slapp inn et mål og klarte ikke å finne ut av det. Den andre omgangen var mye bedre. Vi scoret det andre målet og spilte mye bedre, sier Zidane.