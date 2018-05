Familie, venner og naboer i Casino i New South Wales samlet seg rundt Melissa Quinn (35) da hun i 2014 fortalte at hun hadde fått kreft i både hjernen og benene.

Firebarnsmoren fortalte at hun trengte penger til å dra til USA for å få operasjonen som kunne redde livet hennes.

Det ingen visste, var at Melissa var helt frisk.

Bløffen ble ifølge australske ABC avslørt av en mistenkelig e-post som fikk kollegene hennes til å reagere.

Enorm støtte fra lokalsamfunnet

Melissas bløff fikk lokalsamfunnet i byen til å lage innsamlingsaksjoner i hennes navn, og flere av byens cricketlag og bedrifter ga henne store donasjoner.

ENORM OPPMERKSOMHET: Melissa stilte opp i flere australske medier, ofte sammen med barna. Foto: Melissa Quinn/Facebook

Til sammen fikk Melissa omtrent 270.000 kroner som skulle dekke reiseutgiftene og operasjonen i USA.

Melissa sa ha det til mann og barn, som også ble lurt trill rundt. Deretter dro hun alene til USA i åtte uker.

I flere oppdateringer på Facebook skrev hun at hun var svært fornøyd med behandlingen, og at operasjonen hadde gått bra.

«Virkelig glad for legene her. Kunne ikke ha fått bedre nyheter», lød en av oppdateringene.

Fortalte barna at hun hadde kort tid igjen

I et intervju med ABC i 2015 fortalte Melissa at hun hadde hatt det svært tøft.

– Det var veldig vanskelig. Ikke bare for meg, men for barna og familien, sa Melissa.

I intervjuet fortalte ektemannen hennes, Rodney Wells, om hvordan de hadde fortalt familie og venner om sykdommen.

– Vi satte de to guttene på rommet med foreldrene hennes, og satte oss ned og fortalte at hun hadde to år igjen å leve, sa han.

Videre fortalte Rodney at han var sjeleglad for at legene i USA hadde reddet konas liv.

Løy om tilbakefall

Melissa vendte tilbake til jobben sin i Cricket New South Wales, men to år etter hevdet hun at hun hadde fått et tilbakefall.

I 2016 fortalte hun sjefen at hun hadde fått leukemi og kreft i eggstokkene og derfor var nødt til å sykemelde seg.

Hun fortalte at hun ikke trengte å gå på cellegift, men kun å bli operert.

Nok en gang samlet lokalsamfunnet seg rundt henne, og samlet inn 24.000 kroner til operasjonen.

Kort tid etter vendte hun tilbake til arbeidsplassen. Flere av kollegene skal ha reagert på hvor fort hun var blitt frisk.

Like etter ble hun bedt om å vise frem en legeerklæring som kunne bevise at hun virkelig hadde vært syk og trengte å bli operert. Legeerklæringen ble sendt fra en Gmail-konto.

Kollegene syntes at også dette var pussig, og kontaktet derfor legen som stod oppført som avsender av erklæringen, «Dr Krishnan».

Legen fortalte at han ikke hadde skrevet erklæringen, og Cricket New South Wales anmeldte derfor saken.

Innrømmet svindelen

Melissa ble pågrepet, og siktet for bedrageri og dokumentforfalskning.

Under pågripelsen innrømmet hun at hun hadde diktet opp den tragiske historien.

Melissa har erkjent seg skyldig i alle anklager, og skal nå vurderes av psykiatrisk rettssakkyndige i påvente av at saken kommer opp for retten i juni.

