DS er i gang med å bygge seg opp som det eksklusive merket til den franske PSA-gruppen. Det som i starten var et undermerke av Citroën, har stått på egne bein de siste årene.

Nå ser de i gang med en større modelloffensiv, samtidig som de også har tatt noen strategisk viktige valg.

Her handler det blant annet om drivlinjer. DS har akkurat gått ut med nyheten om at alle deres biler skal være elektrifiserte, fra 2025.

Konkurrere mot tysk premium

Først ut i denne satsingen er en ladbar hybrid. Nye DS 7 Crossback E-Tense 4x4 kommer til neste år. Og på bilutstillingen i Paris til høsten skal DS vise en helelektrisk konseptbil, som ikke skal være langt bak den ladbare hybriden i løypa.

I tillegg til disse har DS ytterligere fire nye modeller på gang fram til 2023. Alle disse skal ha minst en elektrifisert utgave, enten ren elbil eller ladbar hybrid.

Ambisjonen til DS er å ta opp kampen mot de tyske premiummerkene. De franske bilprodusentene har tapt svært mye salg til dem de siste tiårene. Renault, Citroën og Peugeot hadde alle attraktive toppmodeller som hevdet seg godt i konkurransen, og også solgte bra. Men det begynner å bli lenge siden.

Svært viktig modell

Nedturen ble ytterligere forsterket av at franskmennene sov i timen da premium-SUV-ene begynte å gjøre sitt inntog på slutten av 90-tallet.

Resultatet ble fallende salg, svakere marginer og en skikkelig nedtur for en nasjon som gjerne liker å tro at de bygger noen av verdens beste biler.

DS 7 blir en svært viktig modell for DS. Her er ambisjonen å ta opp kampen mot biler som Audi Q3, BMW X1, Mercedes GLA og Land Rover Evoque, for å nevne noen. Konkurransen i markedet for kompakte SUV-er er knallhard, både blant de mer folkelige modellene og premiumbilene.

Modellen 3 var første ut fra DS, nå kan du gjøre svært gode kjøp på den i bruktmarkedet.

Fransk luksus

For å kunne hevde seg her skal DS satse på å rendyrke fransk luksus og særpreg. DS 7-kundene skal kunne skreddersy bilene sine i stor grad. Innvendig skal det være eksklusivt håndverk og luksuriøse materialer.

Det handler også om spesiell oppfølging av kundene. DS skal markedsføres og selges annerledes enn de øvrige PSA-modellene.

Bruktmarkedet i Norge

PS: I bruktmarkedet i Norge ligger det en god bunke DS ute til salgs. Billigst er småbilen DS 3, denne får du nå fra rundt 60.000 kroner. Da snakker vi 2010/2011-modeller som gjerne har gått et stykke.

I motsatt ende av prisskalaen finner vi den større DS 5. Her kan du nå få 2012-modeller fra rundt 120.000 kroner. Generelt er DS en ganske tungsolgt bruktbil, her er det i mange tilfeller gode muligheter til å prute på prisen, særlig fra privatpersoner.

