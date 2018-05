Hvem blir ny manager i Arsenal? Daiy Mail skriver nå at Luis Enrique kan glippe. Grunnen? Arsenal vil ikke gi den tidligere Barcelona-treneren samme lønnsbetingelser som Arsene Wenger. London-klubben vil spare penger. Overgangsbudsjettet er også svært stramt sammenlignet med andre toppklubber. Den nye manageren vil få rundt 550 milioner kroner å rutte med.

Mer og mer taler for at Liverpool-assistenten Zeljko Buvac blir Arsenals neste manager. Pravda BL skriver at Buvac er en seriøs kandidat til jobben. Oddsen på at Buvac blir Arsenal-manager har falt fra 50 til 4.

Manchester Uniteds ivorianske midtstopper Eric Bailly er bekymret for fremtiden i klubben, skriver Mirror. Bailly er havnet i kulden og har ikke fått noen forklaring fra manager José Mourinho om hvorfor han ble utelatt fra troppen mot Arsenal i helgen.

Forsvarsspillerne Matteo Darmian og Daley Blind har blitt fortalt at de kan forlate Manchester United gratis i sommer, skriver The Times.

Chelsea vurderer å gjøre et forsøk på å hente Anthony Martial i sommer. Martial har slitt med spilletid og er usikker på fremtiden i Manchester United, skriver Telegraph.

Romas dyktige midtbanespiller Radja Nainggolan kan langt i å bekrefte at han blir i Roma også neste sesong. Chelsea og Manchester United er blant klubbene som ønsker 29-åringen, skriver Daily Mail.

Mirror hevder at det kan gå mot et rent jobb-bytte for Antonio Conte og Maurizio Sarri.

Jorginhos agent bekrefter at det er interesse rundt Napolis midtbanemann. Manchester United og Manchester City er blitt koblet til 26-åringen, skriver Manchester Evening News.

Andy Carroll kan bli vraket til helgens viktige kamp mot Leicester etter en krangel med manager David Moyes, hevder The Guardian.

Ross McCormack kan få en klekkelig lønnsøkning dersom Aston Villa rykker opp - til tross for at han ikke har spilt en eneste kamp for klubben denne sesongen, skriver Sky Sports. McCormack går opp 7,5 millioner kroner i lønn ved et opprykk. Han er for tiden på utlån i Melbourne City etter å ha havnet på kant med manager Steve Bruce.

Chelseas David Luiz kan ende opp i Napoli dersom Rafael Benitez gjør comeback i den italienske klubben, skriver The Sun.

Leeds vurderer å legge inn et bud på den nigerianske spissen Jerry Mbakogu etter at 25-åringen fikk italiensk statsborgerskap, skriver Yorkshire Evening Post. Med nytt statsborgerskap vil det bli mye lettere for Mbakogu å skifte beite.

Gerard Deulofeu hinter om at overgangen til Watford kan bli gjort permanent i sommer, skriver Mundo Deportivo. 24-åringen har vært på utlån fra Barcelona de siste månedene.

