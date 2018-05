Under en konsert i Sacramento i november 2016, begynte Kanye West (40) å skjelle ut Beyoncé og Jay-Z foran fansen, før han stormet av scenen.

I etterkant avlyste han alle konserter ut året, og ikke lenge etter ble rapperen lagt inn på sykehus.

Siden den tid har det vært relativt stille fra rapperen, men i april begynte han å legge ut Twitter-meldinger igjen, og tirsdag denne uken stilte han på et intervju med det amerikanske kjendisnettstedet TMZ.

Ble avhengig

I intervjuet snakker rapperen blant annet om bakgrunnen for sykehusinnleggelsen i 2016, og forklarer at han ble avhengig av smertestillende medikamenter etter en fettsuging.

– Jeg tok fettsuging fordi jeg ikke ville at dere skulle kalle meg tjukk, uttalte West.

the universe has a plan. I knew that TMZ would be awesome. — KANYE WEST (@kanyewest) 1. mai 2018

Rapperen forteller videre at han var redd for at media skulle henge han ut for å være tjukk, slik Rob Kardashian (Kim Kardashians bror, journ.anm.) opplevde i forkant av bryllupet til West og Kim Kardashian.

I etterkant av fettsugingen ble rapperen satt på sterke smertestillende medisiner.

Han forteller at han tok stadig flere piller under sin turné i 2016, noe som endte med en sykehusinnleggelsen og at resten av turnéen ble kansellert.

Slaveri var et valg

I løpet av intervjuet snakket rapperen om flere andre ting, og han uttalte blant annet at slaveriet i USA kan ha vært et valg.

– Når du hører om slaveri, som varte i 400 år... 400 år? Det høres ut som et valg, uttalte han.

Mange har reagert på uttalelsene West kom med under intervjuet, og musikerkollega Will.i.am gikk onsdag ut i Good Morning Britain, og kritiserte Wests uttalelse om slaveriet.

Han sa blant annet at det knuste hjertet hans og fortalte at bestemoren til hans egen bestemor var slave, det skriver Daily Star.

– Når du er en slave eies du, og du velger ikke å bli eid, uttalte han.

I etterkant forklarte Kanye West uttalelsen på Twitter.

– Grunnen til at jeg tok opp poenget med 400 år, er at vi ikke kan være fanget i 400 nye år. Vi trenger frie tanker nå. Til og med uttalelsen var et eksempel på fri tenking. Det var bare en idé, skriver han.