Det var like etter pause, på stillingen 1-1, at katastrofen inntraff for Bayern-målvakt Sven Ulreich.

Målvakten var tilsynelatende i ferd med å gripe en noe løs tilbakepasning i favnen, da han kom på bedre tanker og trakk armene til seg.

Problemet var bare at han skled og dermed heller ikke fikk klarert ballen med beina.

Karim Benzema fikk dermed en enkel jobb med å sette ballen i det åpne målet mens Ulreich ble liggende utspilt på alle fire i målgården.

En gigantisk keepertabbe som også skulle vise seg å koste laget dyrt. En utligning fra Jámes Rodriguez var ikke nok, og Bayern tapte sammenlagt 3-4.

Den tyske avisen Bild kalte det treffende nok for et «slapstick-mål».

– Det var en gavepakke. For et rot. Og for et mareritt for Bayern og keeper Ulreich, konkluderte Sky Sports under sin livedekning av kampen.

– Hva i alle dager tenkte Ulreich på der. Han kunne ikke plukke opp ballen siden det var tilbakespill. Benzema takket og bukket, men for en fryktelig start på omgangen for Bayern, sa Chris Waddle under BBCs livedekning av kampen.

Etter kampen kunne man se en sønderknust Ulreich sitte alene igjen på gressmatten mens resten av laget gikk i garderoben.

–Han har vært som sendt fra oven

Det var en tragisk Mesterliga-sorti for reservekeeperen som har blitt unisont hyllet for sine prestasjoner den siste tiden.

Sven Ulreich skulle opprinnelig kun ha varmet benken for Bayern München i år, slik han har gjort de foregående sesongene, men en langtidsskade på stjernekeeper Manuel Neuer har sendt 29-åringen mellom stengene for den tyske mesteren.

Neuer har vært ute med et brudd i foten siden september 2017, og i mellomtiden har Bayern satt sin lit til Ulreich.

Den tidligere Stuttgart-keeperen startet sesongen fryktelig med en gigantisk keepertabbe mot Wolfsburg i september i fjor, men siden har Ulreich gjort sakene sine svært godt mellom stengene.

Bayern-fansen har for lengst trykket superreserven til sitt bryst, og Ulreich var i det hele tatt i ferd med å gjøre en kjempesesong inntil giganttabben onsdag kveld som nok vil ri målvakten som en mare i tiden fremover.

– Han er vår beste spiller denne sesongen, sa Bayern-president tidligere i år ifølge Independent, og tyskerens storspill sikret ham nylig en kontraksforlengelse.

Også Bayern-trener Jupp Heynckes brukte nylig tid på å hylle målvakten.

– Sven har vært eksepsjonell og høster nå belønningen for alt arbeidet han har lagt ned. I oktober, da jeg tok over, hadde han ingen selvtillit og fikk lite anerkjennelse. Nå realiserer han sitt enorme potensial. Han har vært som sendt fra oven i Neuers skadefravær, sa Heynckes for under en måned siden ifølge ESPN.

Selv om han står uten landslagskamper skal Tysklands trener, Joachim Löw, ifølge rapportene også vurdere å belønne Ulreichs storspill med en billett til Russland i sommer.

Manuel Neuer var forrige uke tilbake i full trening igjen, og kanskje var det vissheten om at førstekeeperen pustet ham i nakken, som fikk Ulreich til å miste det på Santiago Bernabéu.

I forkant av kampen har det nemlig vært mye diskusjon i tysk presse om hvorvidt Ulreich burde få stå i en eventuell Mesterliga-finale, skulle Neuer bli erklært spilleklar.

– Hvis jeg var trener, så ville jeg holdt meg til Sven Ulreich, skrev den tidligere tyske landslagsspilleren Lothar Matthäus for tre uker i sin spalte for tyske Sky.

Men etter semifinaletapet mot Real Madrid slipper trener Jupp Heynckes å ta stilling til det spørsmålet…​