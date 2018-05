Etter at det ble avdekket at analyseselskapet Cambridge Analytica har skaffet seg informasjon om 87 millioner Facebook-brukere, har toppsjef Mark Zuckerberg hatt mer enn nok å henge fingrene i.

Etter avsløringen har Facebook fått kritikk fra flere hold, og Zuckerberg er blant annet blitt kalt inn på teppet i den amerikanske kongressen.

Men tirsdag inviterte selskapet til sin årlige utviklerkonferanse «F8» i San José i California, hvor de presenterte en rekke nyheter med mer positivt fortegn.

Presenterte datingtjeneste

En egen datingtjeneste innebygd i Facebook-applikasjonen var blant de største nyvinningene som ble vist frem.

– Visste du at ett av tre ekteskap i USA begynner på internett? spurte Zuckerberg under presentasjonen.

Han viste blant annet til at mange par allerede har møtt hverandre på Facebook.

– Virkeligheten er at vi i dag ikke har laget noen funksjoner som lar folk finne partnere. Det er 200 millioner på Facebook som oppgir at de er single, så det er helt klart noe å gjøre her, fortsatte han.

Deretter røpet Facebook-sjefen at de snart kommer med en rekke funksjoner for akkurat dette.

– Jeg vet at mange av dere vil ha spørsmål, så jeg vil forsikre dere om at vi fra begynnelsen har tenkt på personvern og sikkerhet når vi har laget dette, sa Facebook-sjefen.

Vil hindre snokere

Den nye funksjonen vil la folk lage en datingprofil som er atskilt fra den vanlige Facebook-profilen.

Facebook skriver i sitt nyhetssenter at potensielle matcher vil bli anbefalt basert på datingpreferanser, felles interesser og felles venner. Det vil også være mulig å oppdage nye mennesker ved hjelp av Grupper- og Arrangementer-funksjonene i Facebook.

Selskapet forsikrer imidlertid om at det folk foretar seg innenfor datingfunksjonen ikke vil dukke opp i venners nyhetsfeeder.

Teknologinettstedet TechCrunch skriver at datingprofilen kun vil inneholde brukerens fornavn, og at den ikke vil være synlig for vedkommendes venner eller for brukere som ikke selv bruker dating-funksjonen.

Dersom du bruker datingfunksjonen, kan du bla gjennom andres datingprofiler. Du vil da få opp noen av bildene deres og grunnleggende informasjon. Hvis man er interessert i hverandre, kan man starte en samtale. Denne meldingsfunksjonen vil også vær atskilt fra Messenger og WhatsApp, skriver TechCrunch.

Selskapet varsler at de skal begynne å teste ut funksjonen senere i år.

Aksjekursen til Match Group Inc., som eier sjekkeappen Tinder, falt hele 21 prosent etter at nyheten ble presentert, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Flere funksjoner

Facebook lanserte også en rekke andre nyheter tirsdag, blant annet «Clear History».

Denne funksjonen vil la deg se hvilke nettsider og applikasjoner som sender Facebook informasjon om deg. Funksjonen lar deg også slette denne historikken fra Facebook-brukeren din og nekte Facebook å knytte den til din Facebook-bruker i fremtiden, skriver selskapet.

Facebook lanserte i tillegg flere nye funksjoner for Instagram, WhatsApp og Messenger tirsdag, blant annet med AR-teknologi.