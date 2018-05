Real Madrid – Bayern München 2-2 (4-3 sammenlagt):

​Se alle høydepunktene fra kampen i Sportsnyhetene øverst!

Bayern München tok ledelsen ved høyrebacken Joshua Kimmich etter bare to minutters spill, men Real Madrid snudde kampen etter to scoringer av Karim Benzema – den ene etter en gedigen keepertabbe av Sven Ulreich.

– Det var en gavepakke. For et rot. Og for et mareritt for Bayern og keeper Ulreich, konkluderte Sky Sports under sin livedekning av kampen.

James Rodriguez utlignet imidlertid til 2-2 i det 62. minutt, og laget jaget scoringen som ville sende den tyske klubben til finalen.

Scoringen Bayern München jaktet på kom aldri, og Real Madrid tok seg til sin tredje strake finale etter 2-2 i returkampen på Bernabeu og 4-3-seier sammenlagt.

– Jeg er veldig fornøyd, det var mye følelser og spenning. Men sånn er fotball. At vi vinner til slutt, er den beste måten å vinne på. På stillingen 0-1 endret alt seg, da fikk Bayern presset på seg først, sa Zinedine Zidane i et intervju vist på Viasat, før han minnet om følgende:

People calling Real Madrid and Zinedine Zidane “lucky.”



They beat the French Champions in the last 16, the Italian Champions in the last 8 and the German Champions in the last 4... Hardest possible route to the final. #UCL — John Bennett (@JohnBennettBBC) 1. mai 2018

– PSG, Juventus og Bayern München har alle vært enorme motstandere for oss, og vi har vunnet mot tre enorme lag. Nå gjenstår finalen, og la oss håpe den ikke blir like spennende som de andre kampene, sa Real Madrid-treneren.

– For en fantastisk reklame for fotball

Real Madrid-kaptein Sergio Ramos ble intervjuet med en t-skjorte med nummer 13 på etter kampslutt – med henvisning til at klubben nå kan ta sitt 13. trofé i Europas gjeveste klubbturnering.

– Jeg er stolt. Vi spilte med hjerte og lidenskap og offervilje. Det kostet mye, men vi visste vi kunne klare det og håper nå å vinne finalen i Kiev, sa Ramos i et intervju vist på Viasat etter kampen.

Ekspertene hyllet begge lagenes prestasjoner i semifinalen.

– For en fantastisk reklame for fotball. Jeg føler med Bayern, som var det beste laget totalt sett over to kamper. Men Real Madrid kjempet tappert og fikk sin belønning. Jeg tror Real Madrids navn igjen vil bli værende på troféet, oppsummerte

Zinedine Zidane blir dermed den første manageren som leder sitt lag til tre strake Champions League-finaler siden Marcello Lippi klarte bragden mellom 1996 og 1998.

Real Madrid møter enten Roma eller Liverpool i finalen i Kiev 26. mai.

Forrykende åpning

Bayern München fikk en drømmestart på kampen på Bernabeu.

Høyrebacken Joshua Kimmich prikket et innlegg fra kanten i mål, etter at Real Madrids Marcelo ikke maktet å klarere.

Scoringen kom allerede etter kun tre minutters spill.

Det tok imidlertid ikke lang tid før Real Madrid utlignet.

Etter ti minutters spill dukket Karim Benzema opp på bakerste stolpe etter et strålende innlegg fra Marcelo.

Franskmannen headet innlegget iskaldt i mål. Det var Benzemas første scoring på sine 14 siste kamper. Han hadde før scoringen mot Bayern München kun scoret fire mål i hele 2018, ifølge Viasat.

Bayern München ble imidlertid ikke skremt av Real Madrids utligningsmål. De fortsatte å skape en rekke sjanser, og etter 32 minutters spill blåste James Rodriguez – som er på lån fra Real Madrid – ballen over fra kloss hold.

Utrolig nok gikk lagene til pause med 1-1 etter en svært underholdende 1. omgang i den spanske hovedstaden.

Giganttabbe av Bayerns keeper

Om Bayern München fikk en drømmestart på andreomgang, fikk den tyske klubben og keeper Sven Ulreich en marerittstart på den andre.

Forsvarsspilleren Tolisso spilte en smått risikofylt pasning tilbake til keeper, men ballen glapp for Ulreich da han forstod at han ikke kunne ta ballen med hendene, og Benzema kunne enkelt sette inn 2-1-ledelse til Real Madrid i åpent mål bare et minutt etter avspark.

– En fryktelig, fryktelig keepertabbe. Slike tabber skal bare ikke gjøre på dette nivået, kommenterte Viasat-ekspert Vidar Davidsen etter scoringen.

– Hva i alle dager tenkte Ulreich på der. Han kunne ikke plukke opp ballen siden det var tilbakespill. Benzema takket og bukket, men for en fryktelig start på omgangen for Bayern, sa Chris Waddle under

– Det var en gavepakke. For et rot. Og for et mareritt for Bayern og keeper Ulreich. Han har klart seg bra som erstatter for Neuer denne sesongen, men her skled han og gjorde alt feil, skrev Sky Spors News i sin dekning av kampen.

Bare noen minutter senere kunne Ronaldo satt den berømte spikeren i kista. Han ble spilt helt alene på bakerste stolpe, men på nesten utrolig vis maktet den vanligvis så effektive Ronaldo å blåse ballen himmelhøyt over.

Rodriguez straffet Real Madrid

Bayern München ga likevel ikke opp.

James Rodriguez fikk sjansen fra skrått og kloss hold, og sendte lærkulen effektiv bak Navas og i det lengste hjørnet etter 62 minutters spill.

Siden han er utlånt fra Real Madrid, feiret han ikke scoringen i etterkant – som playmakeren hadde varslet på forhånd.

Scoringen ga den tyske klubben blod på tann. De jaget og jaget nok en scoring som ville sende dem i førersetet, vel vitende om at nok en scoring ville sende klubben videre på bortemål.

I det 71. minutt tok Zinedine Zidane ut tomålsscorer Karim Benzema. Inn kom Gareth Bale, som ryktes å være på vei bort fra Real Madrid til sommeren. Benzema ble møtt med stående applaus da han ble tatt av banen.

Dommer Cüneyt Cakir la til hele fem minutter. Det ble noen intense minutter.

Bayern München presset og presset. Real Madrid ble løftet frem av et entusiastisk hjemmepublikum og maktet å få med seg 2-2 på eget gress. Dermed er den spanske gigantklubben klar for sin tredje strake finale med 4-3-seier sammenlagt.

​Åttende strake semifinale

Regjerende mester Real Madrid spilte sin åttende semifinale på rad, og har vunnet Champions League tre ganger de siste fire årene.

Totalt har den spanske storklubben 12 seire i Europas gjeveste klubbturnering. Bayern München har vunnet fem ganger.

Sist gang Bayern München gikk til topps var i 2013 under ledelse av dagens midlertidige manager Jupp Heynckes.

Slik startet lagene:

Real Madrid: Navas – Lucas Vazquez, Varane, Ramos, Marcelo – Kovacic, Kroos, Modric – Asensio, Benzema, Ronaldo

Benken: Casilla, Nacho, Bale, Casemiro, Theo Hernandez, Mayoral, Ceballos

Bayern München: Ulreich – Kimmich, Sule, Hummels, Alba – Thiago, Tolisso – Rodriguez, Muller – Lewandowski, Ribery

Benken: Starke, Wagner, Martinez, Rafinha, Mai, Rudy, Dorsch

Dommer: Cüneyt Cakir, Tyrkia