46 år gamle Jaromir Jagr har spilt totalt 1733 kamper i NHL og regnes som et av de største hockeyikonene i moderne tid.

I løpet av sin karriere har tsjekkeren notert seg for mer enn 1921 målpoeng.

Etter å ha forlatt Calgary Flames forrige sesong, vendte han tilbake til moderklubben Kladno i den tsjekkiske andreligaen.

Nå skal han være på vei til en ny klubb i Europa.

Ifølge tyske Bild skal Jagr være enig med den tyske DEL-liga-klubben Eisbären Berlin om en overgang.

– Som om Ronaldo skulle skrevet under for Hertha Berlin, skriver avis om Jagr-overgangen. Foto: Michaela Rehle

Tyske medier beskriver overgangen som en sensasjon.

– Det vil være en sensasjon på lik linje med at Cristiano Ronaldo hadde skrevet under for Hertha Berlin, skriver Bild.

Videre skriver avisen at overgangen til Jagr garantert kommer til å skape hockeyfeber i den tyske hovedstaden.

Eisbären Berlin skal imidlertid være litt usikker på den fysiske formen til 46-åringen, og derfor har klubben inntil videre ventet med å komme med en endelig bekreftelse på overgangen.

Heller ikke Jagrs representanter har ønsket å kommentere overgangen foreløpig.