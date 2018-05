Stoke bekrefter nå at den 24 år gamle angriperen Jesé Rodriguez, som ble leid inn fra PSG for denne sesongen, er ferdig i klubben.

– Han har fått ubetalt velferdspermisjon ut sesongen av personlige årsaker. Han vil derfor ikke returnere i løpet av låneperioden, skriver Stoke.

Den tidligere Real Madrid-spilleren debuterte i Premier League med å senke Arsenal 19. august i fjor. Se scoringen øverst.

Han ble hyllet av manager Mark Hughes etter kampen, men scoringen forble høydepunktet og hans eneste i den 13 kamper lange Stoke-karrieren.

I desember forlot han stadion tidlig etter at han ikke ble byttet inn mot Swansea og ble bøtelagt for det. Deretter fikk han velferdspermisjon for å være med sitt fortidligfødte barn på Kanariøyene.

Stoke stupte på tabellen og manager Hughes ble sparket. Jesé fikk en ny sjanse på laget, men kom i konflikt med lagkameratene og endte opp med en ny permisjon på grunn av sønnens helse. Den permisjonen kom han ikke tilbake fra. Tirsdag ble hans endelige avskjed med klubben altså bekreftet.

Stoke er nest sist på Premier League-tabellen og kjemper desperat for å unngå nedrykk.

Det en gang så lovende spisstalentet Saido Berahino, som har hatt holdningsproblemer, er også uaktuell for Stoke i innspurten. Manager Paul Lambert sa i forrige uke at Berahino blir værende på U23-laget ut sesongen.