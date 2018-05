Det var en en varm maidag i fjor at de to barna til Cynthia Randolph (25) fra Parker County i den amerikanske delstaten Texas lekte i bilen til moren, en 2010-modell Honda Crosstour.

Da barna nektet å bli med inn, bestemte moren seg for å lære dem en lærepenge. Hun lukket derfor bildøren, og mente at hennes to år gamle datter kunne finne veien ut på egenhånd og ta den yngre broren (1) med seg, skriver lokalavisen Forth Worth Star-Telegram.

Selv gikk moren inn i huset, røkte marihuana, så «Keeping Up With the Kardashians» på TV og tok en lang lur.

Selv skal hun ha sagt at hun sov i to til tre timer, ifølge et vitnemål.

Dømt til to fengselsstraffer

Da hun senere gikk ut for å se hvor det ble av barna, var de fortsatt i bilen. Hun klarte ikke å få kontakt med dem, og kort tid senere ble de erklært døde, skriver storavisen Washington Post.

Hun knuste også bilvinduet, for å få det hele til å se ut som et uhell, har hun tidligere forklart for etterforskerne i saken, ifølge CBS DFW.

Mandag ble Cynthia Randolph dømt til to fengselsstraffer på 20 år, som begge skal sones samtidig.

Obduksjonen av de to barna har vist at de døde av heteslag. Fort Worth Star-Telegram viser til at det var opptil 35 grader den dagen, og at temperaturen i bilen kan ha vært hele 60 grader.

– Livet ble tatt fra dem

Småbarnsmoren har tidligere gitt ulike forklaringer om saken. Hennes første forklaring til etterforskerne gikk ut på at barna hadde «rømt», og at hun hadde lett i området og senere funnet dem stengt inne i bilen på eiendommen.

Ifølge CBS DFW ble det under rettssaken vist 13 timer med videomateriale, hvor Randolph gir ulike forklaringer på hvorfor barna døde.

– Deres liv ble tatt fra de før de i det hele tatt hadde en mulighet til å begynne det, sa aktor Abby Placke i retten mandag.