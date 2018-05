Mandag kom nyheten om at Klopps mangeårige assistent Željko Buvač ikke vil være involvert i sesonginnspurten med laget.

Bosnieren skal ha tatt en pause fra laget av personlige årsaker.

Samtidig har ryktene begynt å svirre om at Buvač kan være på vei bort fra klubben – og det til en rival.

Ifølge flere utenlandske og britiske medier skal 56-åringen være aktuell for en sjokkovergang til Arsenal, der han er tiltenkt å ta over for Arsène Wenger som gir seg som manager etter sesongen.

Hos flere bookmakere er bosnieren nå oddsfavoritt til å bli ny Arsenal-manager.

På pressekonferansen tirsdag, kvelden før det braker løs på Stadio Olimpico, fikk Klopp naturlig nok spørsmål om Buvačs overraskende forsvinningsnummer. Men tyskeren var svært ordknapp om sin venn.

– Vi sendte ut en pressemelding gjennom klubben om det. Det er alt vi sier for øyeblikket. Ingenting annet, sier Klopp avvisende.

Liverpool bekrefter i pressemeldingen at Buvač har tatt en pause fra laget. De anser imidlertid hans beveggrunner for private og nekter å kommentere videre. I pressemeldingen poengteres det at bosnieren fremdeles er ansatt i klubben.

«Hjernen» i støtteapparatet

The Guardian hevder imidlertid at Buvač kan komme til å gjøre exiten permanent i sommer. The Telegraph antyder at fremtiden til assistenten ligger et annet sted enn i Liverpool.

– Buvac og Klopp har hatt store krangler tidligere, men de har alltid ordnet opp etterpå. Dette er kanskje ikke slutten. Den kortsiktige effekten er ubetydelig, men Klopp vil ønske å få inn noen å utveksle ideer med neste sesong om han ikke kommer tilbake, skriver den anerkjente journalisten og forfatter av Klopps biografi, Raphael Honigstein, på Twitter.

Klopp har tidligere karakterisert Buvac som «hjernen» i støtteapparatet sitt. Han har også fått æren for å stå bak «gegenpresset» Klopp er blitt kjent for.​

Heller ikke Liverpools midtbanemann Georginio Wijnaldum ville prate om lagets assistent på tirsdagens pressekonferanse.

– Det er noe vi bør snakke om senere. Jeg er her for å snakke om kampen, ikke om andre ting, sa nederlenderen da han fikk spørsmålet.

Klopp fnøs av pessimistene​

Liverpool feide Roma av banen forrige uke i Mesterligaen, og ledet på et tidspunkt 5-0.

To sene baklengsmål la imidlertid en liten demper på feiringen, og før returoppgjøret har mange fokusert på Romas fantastiske snuoperasjon mot Barcelona forrige runde.

Italienerne tapte 4-1 i Barcelona, men spilte som kjent en fantastisk kamp på eget gress og avanserte til semifinale etter å ha slått katalanerne 3-0.

Liverpool-manager Jürgen Klopp vil imidlertid ikke gå med på at hans lag har noe å frykte før semifinalen onsdag kveld.

– Vi har et bedre utgangspunkt enn jeg noen gang kunne drømt om. Det er realiteten, sier Klopp på tirsdagens pressekonferanse.

– Etter hvert som kampen nærmer seg prøver alle å fortelle oss at en tremålsledelse ikke holder. Jeg sier ikke at det ikke er mulig, men det er svært vanskelig.

Klopp nektet å prate om Barcelona, men innrømmet at kampen var et skremmeskudd.

– Jeg er ikke her for å si noe om Barcelona. I den kampen var Roma mye mer klar enn dem. Alle sier til oss at det blir vanskelig og at det kan bli skje igjen – ingen fortalte det til Barcelona, fordi ingen trodde det var mulig, sier tyskeren bestemt.

– Jeg trengte ingen advarsel, men der var den, hvis jeg hadde gjort det.

