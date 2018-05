Elleve år etter forrige mesterskapsfinale, tok Berge, som nylig ble pappa, seg hele veien til finalen mandag.

Han vant 2-1 mot en armener i semifinalen, og sikret seg plass i EM-finalen i 63-kilosklassen tirsdag.

Men i finalen mot rumenske Mihai Radu Mihut gikk det ikke etter planen for det norske brytehåpet.

Han havnet raskt under 0-3 etter første periode. Men mot slutten slo nordmannen tilbake og fikk med seg to poeng 34 sekunder før slutt.

Berge kjempet seg imidlertid for sent tilbake i kampen, og måtte se seg slått 3-2 i russiske Kaspisk.

34-åringen må dermed fremdeles vente på sin første medalje av det edleste metallet i karrieren.

Konen: – Hadde ikke dommerne med seg

Hjemme i Norge så konen Rosell Utne og sønnen Niklas (15 dager) kampen på TV sammen med venner og familie. Hun var skuffet over dommerne i kampen etterpå.

– Det var kjempenervepirrende, men han hadde ikke dommerne med seg. Det var synd. Motstanderen gikk en hel omgang passiv uten å bli dømt på det. Slik er det når man ikke har dommerne med seg. Det er kjipt at de skal gå inn og avgjøre kampen, sier Utne til TV 2.

FULGTE KAMPEN: Konen Rossell og sønnen Niklas fulgte Berges innsats i EM-finalen foran TV-skjermen. FOTO: TV 2.

– Men sølv er jo ikke så ille?

– Neida, det er jo bare to uker siden vi fikk Niklas. Jeg hadde ikke forventet at han skulle ta medalje, men jeg sa til ham at om jeg skal ta ansvar for ungen, kan ikke du komme hjem uten medalje. Og det klarte han jo.

Utvidet medaljesamlingen

Stig-André Berge har tidligere tatt sølv i EM (2007). Han har bronse både i OL og VM.

Nå er medaljesamlingen uansett utvidet. For selv om det ble tap, fikk Berge med seg en sølvmedalje fra EM i 2018.

– Man ønsker alltid å vinne i en finale, så Stig-André er selvfølgelig skuffet nå. Men EM-sølv er en fantastisk prestasjon. Han klarer nok å glede seg over det etter hvert. Han kan ta mye positivt med seg fra dette mesterskapet, sier sportssjef Jacob Haug i Norges Bryteforbund til NTB.

– Det var en jevn kamp, men han kom litt bakpå fra start og klarte ikke å hente seg inn, legger sportssjefen til.

Jacob Haug mener tirsdagens EM-sølv lover godt for Berges langsiktige mål – Tokyo-OL i 2020.

– Absolutt. Stig-André viser at han ønsker å vinne ting. «Tokyo-toget» har begynt å rulle for alvor, sier Haug.