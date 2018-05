​Se spurten øverst

Tradisjonsrike Eschborn-Frankfurt hadde i år skiftet til en hardere løypeprofil etter at spurtsterke Alexander Kristoff har vunnet de siste tre utgavene.

Kristoff og landsmann Edvald Boasson Hagen lot seg ikke hemme av løypeprofilen. De var med i et redusert hovedfelt som tok igjen en brudd-kvartett da det bare var tre kilometer igjen.

Da spurten ble åpnet, var Boasson Hagen for langt bak, mens Alexander Kristoff var bedre plassert.

Han hentet frem superkreftene og spurtet inn til sin første seier siden 21. februar og hans fjerde triumf i Frankfurt på rad, som gjør ham til mestvinnende i rittet.

– Det som vi igjen ser, er at han gjør det bra når det er langt, hardt og krevende og få lagkamerater å spille på mot slutten. Det passer ham som hånd i hanske, sa TV 2s ekspertkommentator Mads Kaggestad.

Kristoff sa etter løpet at han ikke følte seg sterk og var heldig.

– Jeg følte meg ikke så sterk underveis, men heldigvis så fikk jeg kjempet meg tilbake på slutten. Det var et farlig angrep fra Quick-step, og jeg var heldig som ikke gjorde en feil i den siste svingen. For gapet var stort. Det var litt flaks på min side, men til slutt vant jeg, og er veldig glad, sa Kristoff i et intervju med produsenten av rittet etter seieren.

– Jeg var veldig sliten og følte meg ikke rask. Det var et hardt løp, og mange trøtte bein. Mot slutten klarte jeg å holde unna for konkurrentene og det var en strålende følelse å vinne, sa han videre.

Kristoff og de to andre på pallen fikk alkoholfritt øl etterpå.

Kristoff hadde en skuffende vårsesong, men nå ser det lyst ut for sommeren.

– Dette er så stort av Alexander. En ekstrem prestasjon. Jeg vil berømme måten han kjørte de siste bakkene og spurten på. Alt var etter læreboken, sier trener og stefar Stein Ørn til NTB.

– Det viser hvilken stor idrettsmann Alexander er. Det er sjelden jeg bruker slike superlativer, men dette er stort. Dette er et ritt Eddy Merckx har vunnet én gang, og en rytter som Erik Zabel har vunnet det tre ganger. Nå er Alexander øverst med fire, legger Ørn til.



Michael Matthews ble nummer to og Oliver Naesen nummer tre. Edvald Boasson Hagen nummer åtte.

Etter seieren i fjor, måtte Kristoff synge nasjonalsangen etter en teknisk feil hos arrangøren. Denne gangen gikk alt heldigvis knirkefritt.